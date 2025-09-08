Advertisement

لبنان

عون يدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جرود الهرمل

Lebanon 24
08-09-2025 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1414282-638929574636505527.png
Doc-P-1414282-638929574636505527.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان الرئيس جوزاف عون الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي نُفذت على جرود الهرمل.
Advertisement

وأشارت الرئاسة اللبنانية عبر "أكس" إلى ان الرئيس عون تابع اتصالاته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع ودان بشدة الاعتداءات التي طالت جرود الهرمل، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": عدد من الجرحى في الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت جرود الهرمل
lebanon 24
08/09/2025 22:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تابع اتصالاته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع ودان بشدة الاعتداءات التي طالت جرود الهرمل
lebanon 24
08/09/2025 22:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول طوافات الجيش للمساعدة في إخماد الحريق في جرود الهرمل
lebanon 24
08/09/2025 22:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في جرود الهرمل
lebanon 24
08/09/2025 22:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة البقاع

الرئيس عون

الإسرائيلي

جوزاف عون

اللبنانية

رئيس عون

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-09-08
15:17 | 2025-09-08
15:00 | 2025-09-08
14:10 | 2025-09-08
14:09 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24