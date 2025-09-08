Advertisement

لبنان

هذا ما تخشاه إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:43
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن خبراء أمنيين، أن البرنامج النووي الإيراني يمر حالياً بحالة "تجميد مؤقت".
الصحيفة قالت في تقريرٍ جديد لها إنه رغم هذا الجمود، يبقى احتمال توجيه إسرائيل أو الولايات المتحدة ضربة عسكرية جديدة قائماً، إذا أقدمت طهران على خطوات إضافية في ملفها النووي.


وقال جوناثان روه، مدير السياسات الخارجية في معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي، إن إيران "تتجنب حالياً أي تقدم جديد في مشروعها النووي خوفاً من ضربة عسكرية إسرائيلية أخرى"، مشيراً إلى أنها ما زالت تحتفظ بالبنية التحتية والخبرة الفنية التي قد تمكّنها من إنتاج نموذج بدائي لسلاح نووي، لكنها مقتنعة بأن أي محاولة في هذا الاتجاه ستُقابل بعقاب مباشر".


أيضاً، ذكر أنَّ "العامل الحاسم في قرارات إيران ليس فنياً بل نفسياً، إذ أن توقفها الحالي يعود بالأساس إلى الخوف من هجوم جديد".


إلى ذلك، أوضح الموقع أن إيران تركّز في هذه المرحلة على إصلاح منظوماتها الدفاعية الجوية وتعويض الخسائر الناتجة عن الضربات الإسرائيلية، بدلاً من توسيع نشاطها النووي.
 

وفي الآونة الأخيرة، تحدثت تقارير عديدة عن احتمال تجدّد المواجهة بين إيران وإسرائيل. وفي هذا السياق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه أعضاء الحكومة في 7 أيلول الجاري، إن "العدو يسعى لفرض حالة اللا حرب واللا سلم على إيران"، معتبراً أن هذه الحالة "مضرة وخطيرة على البلاد". (سكاي نيوز عربية)
 

الولايات المتحدة

الأمن القومي

الإسرائيلية

علي خامنئي

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيراني

