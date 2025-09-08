Advertisement

لبنان

الصدي رداً على باسيل: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:46
Doc-P-1414301-638929612817463281.webp
Doc-P-1414301-638929612817463281.webp photos 0
أشار وزير الطاقة والمياه جو الصدي إلى أنه "بعدما أمضى التيار الوطني الحر 15 عاما على رأس وزارة الطاقة والمياه زارعا فيها الوعود بكهرباء ٢٤/٢٤ وبتنظيم قطاع المياه ومعالجة الصرف الصحي، لم يحصد اللبنانيون سوى "ما خلونا" ومليارات من الديون وفشل على كل الصعد".
وتابع الصدي عبر حسابه على "إكس": "ها هو رئيسه يتوسل البارحة افتعال سجالات ورمي الحرام علينا بحثا عن بطولات وهمية عشية الانتخابات النيابية، علها تنسي اللبنانيين أداءهم. لن نستدرج الى ذلك، فالشمس طالعة والناس قاشعة".
