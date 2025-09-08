Advertisement

لبنان

في طرابلس.. حواجز للجيش وتسيير دوريات

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:09
Doc-P-1414312-638929638662445657.jfif
Doc-P-1414312-638929638662445657.jfif photos 0
نفّذت وحدات من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش حواجز متنقّلة في منطقة أبي سمراء - طرابلس، تخللها تفتيش سيارات ودراجات نارية والتدقيق بالهويات، إضافةً إلى تمشيط بساتين الزيتون وتسيير دوريات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حفظ الأمن وملاحقة مطلقي النار ليلاً والخارجين عن القانون.
 

في غضون ذلك، وقع إشكال في منطقة جبل محسن – طرابلس بين المدعوَين "ر.ح" و"م.ف"، تطوّر إلى قيام الأول بإطلاق نار من مسدس حربي في الهواء، دون تسجيل إصابات.


وذكرت المعلومات أن مُطلق النار فرَّ إلى جهة مجهولة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وبدأت بتعقبه تمهيداً لتوقيفه.


وبحسب المعلومات، فإن إطلاق النار جاء نتيجة خلاف فردي بين الطرفين.
 
 
 
 
 
