في طرابلس.. حواجز للجيش وتسيير دوريات

نفّذت وحدات من ومخابرات الجيش حواجز متنقّلة في منطقة أبي سمراء - ، تخللها تفتيش سيارات ودراجات نارية والتدقيق بالهويات، إضافةً إلى تمشيط بساتين وتسيير دوريات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حفظ الأمن وملاحقة مطلقي النار ليلاً والخارجين عن القانون.



في غضون ذلك، وقع إشكال في منطقة – طرابلس بين المدعوَين "ر.ح" و"م.ف"، تطوّر إلى قيام الأول بإطلاق نار من مسدس حربي في الهواء، دون تسجيل إصابات.





وذكرت المعلومات أن مُطلق النار فرَّ إلى جهة مجهولة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وبدأت بتعقبه تمهيداً لتوقيفه.