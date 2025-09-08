Advertisement

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين 8/9/2025:"ببركات ستنا مريم كل شي منيح". هكذا إختصر ، كل المشهد بعد زيارة الى قصر بعبدا في اول لقاء بعد جلسة الوزراء الأخيرة.رئيس المجلس الذي التقى في عين التينة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المرتاح للأوضاع، كان اعرب عن ارتياحه لخلاصة بيان الحكومة حيث تم تجنيب البلد فتنة كبيرةفي وقت تبقى فيه الوحدة الداخلية هي الأساس.ولا يمانع الرئيس بري مناقشة سلاح الحزب مع أن يسبقه أولا كيفية تفادي الأخطار في الجنوب حيث اسرائيل لم توقف عدوانها ولم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. وقال: هذا ما شرحناه للموفد الأميركي توم براك.وبالحديث عن مسلسل العدوانفإن حلقة جديدة منه طالت اليوم جرود الهرمل في شكل مكثف وفي أكثر من منطقة.هذه العدوانية المتواصلة تجاه كانت محل ادانة من الرئيس عون الذي رأى انها تأتي خلافا لاتفاق وقف الاعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي لكونها تستهدف قرى وبلدات لبنانية وسكانها الآمنين.واليوم استفاق كيان الاحتلال على خضة أمنية قلبت نهاره إلى ليل أسود اثر عملية نوعية نفذها مقاومان داخل محطة للحافلات قرب مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين وإصابة نحو أربعة عشر آخرين ستة منهم بحالة خطرة.هذه العملية البطولية باركتها فصائل المقاومة معتبرة أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الابادة...على أن يوم الاسود لم ينته عند هذا الحد مع إعلان الاعلام العبري مقتل أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة في دبابة اسرائيلية في جباليا.وعلى خط الحراك التفاوضي تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن امكان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غداة إعلانه إجراء محادثات مع حركة حماس, وسبق الإعلان تأكيد ترامب ان الاسرائيليين قبلوا شروط الاتفاق وانه حان الوقت لحماس لتقبلها."ببركات سيدتنا مريم كل شي منيح." هذا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد زيارته قصر بعبدا.بالتوازي أعلن قائد الجيش رودولف هيكل بعد لقائه بري ردا على سؤال: انا دايما مرتاح للوضع.القولان يؤكدان مرة جديدة ان كل القوى السياسية وجميع المسؤولين مرتاحون لنتائج جلسة الخامس من أيلول، باستثناء .وهو ما عبّر عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض الذي أعلن أن ما خرج به اجتماع الحكومة لم يكن كافيا، لأن ما تفرضه المصلحة الوطنية هو التراجع عن قراري 5 و7 آب نهائيا.إذا، وبخلاف ما حاول الحزب تسويقه بعد الجلسة، فانه غير مرتاح لا الى مجرياتها ولا الى نتائجها، لأنه يدرك ان القرار الكبير قد اتخذ، وان سلاحه صار غير شرعي وغير قانوني، وان في امكان الدولة ان تصادر ما يظهر منه بعدما اصبح بلا غطاء.مقابل النقمة المكبوتة التي بدأ حزب الله باعلانها، فان تدرس ما حصل بهدوء وبروية، انطلاقا من قرار بمتابعة الوضع اللبناني بدقة.مصادر اميركية معنية في شكل مباشر بالمفاوضات قالت للـ "ام تي في" إن الموفدين الاميركيين مورغان أورتاغوس وتوم برّاك احيطا إحاطة عامة على مستوى عال من المسؤولين اللبنانيين بالخطة، لكنهما لا يزالان في حاجة إلى التفاصيل والأهداف والمعايير والجداول الزمنية وما إلى ذلك.وتضيف المصادر: ما زال الوقت مبكرا بعض الشيء لاكتشاف إن كان ما يحصل مناورة أو محاولة التفاف من المسؤولين في لبنان على قرار سحب السلاح بعد جلسة الحكومة الأخيرة.في هذا الوقت الاستهدافات الاسرائيلية مستمرة وابرزها اليوم حصل في الهرمل، ما ادى الى استشهاد خمسة من عناصر حزب الله.حول طاولة في السرايا الحكومية غدا، تجتمع حكومة نواف سلام بكامل اعضائها، بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي، الذين انهوا اعتراضهم، وفق ما اعلن الوزير فادي مكي عبر الـ او-تي-في. اليوم.وأما على الطاولة، فجدول اعمال من أربعة وأربعين بندا، اولها اقتراح قانون مقدم من نواب تكتل لبنان القوي يرمي الى تعيين محقق خاص مالي، الى جانب بنود اخرى اهمها مشروع قانون يقضي بإنشاء وزارة خاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبند يعدل بدلات اتعاب المستشارين في الوزارات.غير أن الملف السياسي الذي سيحضر في كلمة رئيس الحكومة في مستهل الجلسة شكلا، سيحضر بشكل معمق خلال زيارة يقوم بها غدا لعين التينة، حيث استقبل الرئيس نبيه بري اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، علما أن رئيس المجلس النيابي انهى القطيعة مع الرئيس جوزاف عون ببركات ستنا مريم كما قال اليوم من قصر بعبدا.ولكن، بعيدا من كل تلك الشكليات، ثلاثة اسئلة لا جواب شافيا عليها بعد:اولا، اذا كان الامتعاض الاسرائيلي من رمادية الحكومة واضحا، فما حقيقة الموقف ، وفي انتظار عودة توم براك، ماذا نقلت مورغان اورتاغوس الى المسؤولين اللبنانيين على هامش زيارتها ذات الطابع العسكري؟ثانيا، اذا كانت السلطة نجحت مرة جديدة في الهرب الى الامام من مواجهة الازمة، حيث بدا واضحا انها تراجعت خطوة الى الوراء في جلسة 5 ايلول، فكيف ستقارب السلطة نفسها الاستحقاق اياه الذي سيطل برأسه من جديد في وقت غير بعيد؟ثالثا واخيرا، متى تنتقل السلطة من القول الى الفعل في الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟وفي اي لحظة ينقضي زمن الوعود، ليبدأ عهد التنفيذ؟وكم من الوقت على الشعب اللبناني ان ينتظر بعد قبل ليشهد ولو على خطوة واحدة على درب الالف ميل؟بعد أربع وعشرين ساعة على زيارة الموفدة الأميركية موغان أورتيغاس وقائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر للبنان، وبعد ثلاثة أيام على ترحيب مجلس الوزراء بخطة قيادة الجيش حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، غارات إسرائيلية عنيفة على الهرمل، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها استهدفت سلسلة أهداف لحزب الله بينها معسكرات لقوة الرضوان.وتقول الوكالة، إن الجيش الاسرائيلي رصد داخل المعسكرات عناصر من حزب الله، وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية، وأنه يعتبر تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد اسرائيل انتهاكا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.ما حصل اليوم رسالة إسرائيلية بالنار مفادها أنها ستواصل ضرب حزب الله، بصرف النظر عن الإتفاقات المعقودة.وبعد مقررات مجلس الوزراء التي لقيت أصداء إيجابية في عين التينة، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعبدا، وعكس ارتياحا بعد لقاء الرئيس عون بقوله: "ببركات ستنا مريم كل شي منيح".بري وبعد عودته إلى عين التينة إلتقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وأفيد أن رئيس المجلس سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام غدا.إلى القدس، عادت عمليات الحافلات الى التنفيذ، فلسطينيان هاجما حافلة مليئة بالاسرائيليين، قتلوا منهم ستة وأصابوا العشرات باصابات راوحت بين متوسطة وصعبة.بشفاعة ولادة السيدة العذراء حصل لقاء "غسيل القلوب" بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري وهو اللقاء الذي باعدت بينه جلستا آب وأعادت جلسة الخامس من أيلول همزة الوصل بين بعبدا وعين التينة والظلال الإيجابية التي أرختها على الساحة المحلية والترحيب بالإجماع بقرارها.ومن هنا جاء قول رئيس مجلس النواب إنه مرتاح لخلاصة بيان الحكومة إذ تم تجنيب البلد فتنة كبيرة مؤكدا أن الوحدة الداخلية تبقى الأساس. غادر بري القصر الرئاسي على جملة وحيدة : "ببركات ستنا مريم كل شي منيح". لينعكس الجو الإيجابي في اللقاء الذي جمع بري بقائد الجيش رودولف هيكل فانتهى اللقاء "بدايما" ردا على سؤال الجديد إن كان مرتاحا للوضع.ولهذا الارتياح "قيمة مضافة" إذ أبلغ حزب الله من يعنيهم الأمر بأنه مستعد للتعاون مع الجيش اللبناني إلى أقصى الحدود.على "ما قل ودل" استقر المشهد السياسي المحلي وهذا الاستقرار مرهون بتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع لجنة "الميكانيزم" على أن يبقى لبنان تحت المراقبة الدولية لمواكبة تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني في مرحلتها الأولى بحسب الخطة.بالتزامن مع "راحة البال" تحولت ساحة النجمة إلى ملتقى القارتين الآسيوية والإفريقية واستضاف مجلس النواب الإجتماع العام الأول للمجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي وأمام الوفد البرلماني العربي خلال جولته على المقار حثت المواقف اللبنانية على اتخاذ موقف موحد من كل والتمسك بمبادرة السلام التي أقرتها قمة وهي المبادرة التي أطلقت عليها إسرائيل الرصاص ونسفت معها اتفاق أوسلو وتسعى لعرقلة المؤتمر الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية أواخر أيلول.ورد الصاع عليها جاء في عقر دارها برشاش "الكارلو" سلاح الفقراء المقاوم للاحتلال ومعه أتت الضربة من حيث لم تحتسب تل أبيب من القدس المحتلة حيث خرج شابان عشرينيان ونفذا عملية نوعية في عمق الأمن في استعادة للانتفاضة الثانية فيما عرف حينها بانتفاضة الحافلات وجهت العملية الفدائية رسالة باتجاهين : دعما لغزة ورفضا لحرب الإبادة عليها وردا على سياسة تهجير أهل الضفة الغربية بعد محاصرتها وتدمير قراها ومدنها ومخيماتها لضمها إلى السيادة الإسرائيلية ومنها استغل بنيامين نتنياهو الفرصة للتسرب من جلسة محاكمته في قضايا الفساد لإجراء تقييم أمني للوضع وبإسناد من وزير أمنه المتطرف دعا بن غفير الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان ومعه توعد وزير الحرب يسرائيل كاتس غزة بالجحيم ففتحت له عملية راموت خطا سريعا إليها من محطة للحافلات.