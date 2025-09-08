لودريان في بيروت الخميس: حصر السلاح يتقدم على الإعمار

Advertisement

يبدأ المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة في ، محادثاته في ، يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة، كما يلتقي رودولف هيكل، وعددا من الشخصيات في قصر الصنوبر، ويجتمع بقائد القوة العاملة ضمن «اليونيفيل».وكتبت" الديار": يبقى السؤال حيال ما سيحمله الموفد الفرنسي من ضمانات، او تسييل لما صرح به حيال «خارطة طريق» تنفيذ حصرية السلاح، التي تبدا بخروج قوات الاسرائيلي ووقف الاعتداءات. اما الملف الآخر فيرتبط بإعادة الاعمار، والمؤتمر المزمع تنظيمه من قبل ، وليس واضحا حتى الان، ما اذا كان لودريان سيحمل معه «خارطة طريق» واضحة حياله، لجهة الموعد النهائي، والدول المانحة، وكيفية تحويل المقررات المفترضة الى امر واقع؟!ونقلت" الشرق الاوسط" عن مصدر وزاري إن الزيارة المرتقبة للودريان لبيروت تأتي في سياق استعداد باريس لاستضافة مؤتمرين مخصصين لإعادة إعمار ودعم الجيش، على أن تسمح الظروف لانعقادهما في أقرب وقت ممكن.وتوقع المصدر وصول لودريان إلى بيروت ليل الأربعاء آتياً من ، على أن يعقد لقاءات متنقلة ما بين المقرات الرئاسية والقيادات السياسية، ولم يستبعد تواصله مع «حزب الله» لتمرير رسالة تجمع بين التحذير والنصيحة بضرورة تقديم التسهيلات لتطبيق حصرية السلاح.وبكلام آخر، أكد المصدر أن لودريان سيبلغ المعنيين بأن حصرية السلاح تتقدم على ما عداها، وأنه لا إعادة للإعمار ما لم تطبق بحذافيرها كون ذلك شرطاً لتأمين الظروف المواتية لانعقاد المؤتمرين في باريس، وإلا فليتحمل كل من يعطل حصريته مسؤولياته وتبعات موقفه التي لن تقتصر على ردود محلية، وإنما ستتجاوزها إلى الخارج.