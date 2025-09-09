Advertisement

لبنان

يُشتبه بعلاقته بمجموعات إرهابية.. توقيف أحد الأشخاص في طرابلس

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:16
أوقفت شعبة معلومات الأمن العام في الشمال أحد الأشخاص في محلة ساحة الدفتردار بمحيط الأسواق الداخلية في طرابلس، وفق ما أفادت مصادر أمنية لـ "لبنان 24".
وأوضحت المصادر أن الموقوف يشتبه بعلاقته بمجموعات إرهابية، وقد نُقل إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت لمواصلة التحقيقات معه.
