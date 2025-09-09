تلاقي عون وبري يخفف التشنجات السياسية وترقّب لنتائج عملية لزيارة اورتاغوس

Advertisement

يترقب المسؤولون بروز نتائج عملية لزيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الادميرال براد كوبر الى وجولتهما على منطقة الحدود الجنوبية، والوعد بتفعيل لجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار.في المقابل، صعّد العدو الاسرائيلي عدوانه على لبنان فشن سلسلة غارات على الهرمل اسفرت عن سقوط ستة شهداء وستة جرحى.ويُتوقع أن يصل إلى غدا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وسيلتقي الرؤساء الثلاثة الخميس على ان تستمر الزيارة ليومين وابرز ما على جدول اعمالها متابعة قرار حصرية السلاح وخطة الجيش، وماذا بعد التجديد لليونيفيل اضافة الى الاهم وهو مؤتمرا الدعم اللذان يعمل عليهما الاول لمساعدة لبنان لاعادة الاعمار والثاني يكون مخصصا لدعم الجيش.وكان وصل الى بيروت ليل امس الأمير يزيد بن فرحان المسؤول السعودي عن ملف لبنان حيث ستكون له لقاءات مع عدد من المسؤولين والقيادات.وكان شهد يوم أمس أول تواصل مباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب منذ جلسة 5 آب، وعكس رئيس المجلس في نهايته، وعلى طريقته، إيجابيات ملحوظة بقوله أثناء مغادرته القصر : "ببركات ستنا مريم كل شي منيح".وأكّدت مصادر مطلعة أنّ هذا التلاقي بين الرئيس عون وبري، سينسحب تلقائياً، على العلاقات بين الرئاستَين الثانية والثالثة حيث سيزور رئيس الحكومة نواف سلام اليوم .وكشفت المصادر أن تمايز عن " " بترحيبه بالصيغة التي توصل إليها هو موضع تقدير محلي وخارجي، فيما المواقف التي صدرت لاحقاً عن نواب "الحزب"حملت تبايناً يسوده الإرباك بين مرحّب ومعارض ومتحفّظ"، متوقعا "أن يحسم "الحزب" موقفه في مقاربته للخطة في الخطاب الذي سيلقيه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في 27 أيلول الحالي، لمناسبة مرور عام على استشهاد الامين العام السابق السيد حسن نصر الله.ونقل أمس عن مصدر أميركي نفيه لما نشره بعض عن أن الموفد الأميركي توم برّاك لم يطرح الورقة الأميركية على الجانب ، أو أن أورتاغوس بصدد التخلي عن ورقة برّاك والعودة إلى ورقتها الأولى. وأكد المصدر أن أورتاغوس وبرّاك "مستمران في التنسيق والتعاون الوثيق" في ما يتعلق بالملف اللبناني.