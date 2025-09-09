29
لبنان
تراجع الزخم الاميركي والعين على سوريا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-09-2025
|
01:45
تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن "
بوادر
" تراجع أميركي محدود في
لبنان
، وهو، وإن كان لا يشكل انسحابًا كاملاً، إلا أنه يفتح الباب أمام فرص جديدة للتسويات في المنطقة.
هذا التراجع يترافق مع تحوّل ملحوظ في الأولويات
الإسرائيلية
، حيث يتركز الاهتمام بشكل متزايد على
الساحة السورية
، مع محاولة استنزافها وإبقاء أوراق الضغط قائمة.
في المقابل، يشير مراقبون إلى أن النظام السوري يواجه مسارًا تصاعديًا من الاستعداء من قبل
تل أبيب
، ما يضعه أمام تحديات إضافية. وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بمزيج من الانفتاح على التسويات وتكثيف الضغوط الإقليمية.
المصدر:
لبنان 24
