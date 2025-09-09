Advertisement

لبنان

تراجع الزخم الاميركي والعين على سوريا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-09-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1414450-638930041379862316.jpg
Doc-P-1414450-638930041379862316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن "بوادر" تراجع أميركي محدود في لبنان، وهو، وإن كان لا يشكل انسحابًا كاملاً، إلا أنه يفتح الباب أمام فرص جديدة للتسويات في المنطقة.
Advertisement
هذا التراجع يترافق مع تحوّل ملحوظ في الأولويات الإسرائيلية، حيث يتركز الاهتمام بشكل متزايد على الساحة السورية، مع محاولة استنزافها وإبقاء أوراق الضغط قائمة.
في المقابل، يشير مراقبون إلى أن النظام السوري يواجه مسارًا تصاعديًا من الاستعداء من قبل تل أبيب، ما يضعه أمام تحديات إضافية. وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بمزيج من الانفتاح على التسويات وتكثيف الضغوط الإقليمية.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أورتاغوس في الأمم المتحدة والعين الاميركية على تعديل مهام اليونيفيل
lebanon 24
09/09/2025 10:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الإيثريوم يخطف الزخم
lebanon 24
09/09/2025 10:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الزخم الأوروبي للملف اللبناني .. دعم ومواصلة التنسيق
lebanon 24
09/09/2025 10:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الزخم القطري عائد
lebanon 24
09/09/2025 10:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الساحة السورية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

السورية

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:23 | 2025-09-09
03:15 | 2025-09-09
03:00 | 2025-09-09
03:00 | 2025-09-09
02:48 | 2025-09-09
02:45 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24