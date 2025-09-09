تراجع الزخم الاميركي والعين على سوريا

Advertisement

تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن " " تراجع أميركي محدود في ، وهو، وإن كان لا يشكل انسحابًا كاملاً، إلا أنه يفتح الباب أمام فرص جديدة للتسويات في المنطقة.هذا التراجع يترافق مع تحوّل ملحوظ في الأولويات ، حيث يتركز الاهتمام بشكل متزايد على ، مع محاولة استنزافها وإبقاء أوراق الضغط قائمة.في المقابل، يشير مراقبون إلى أن النظام السوري يواجه مسارًا تصاعديًا من الاستعداء من قبل ، ما يضعه أمام تحديات إضافية. وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بمزيج من الانفتاح على التسويات وتكثيف الضغوط الإقليمية.