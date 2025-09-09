ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا..هذه الاجراءات مطلوبة

Advertisement

أثار الاعلان امس عن ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس لدى المواطنين، حيث أشارت " -الاوروبية" إلى أن "نسبة الإصابة بفيروس عادت لترتفع في " نظراً لما لهذا من قدرة على التغيير الجيني وسرعة انتقاله بين البشر.مصادر طبية أكدت ان حالات الاصابة بفيروس اليوم ليست خطيرة على الاطلاق ولا داعي للقلق من المتحور الجديد، خصوصاً وانه يشبه الى حد كبير في أعراضه الرشح، مع بعض الالام في الحنجرة والعضل.ونصحت المصادر بتلقي لقاح الكورونا مرة كل عام اذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة، داعية الى استشارة الطبيب المتابع لحالة المريض في حال الاصابة لتقديم العلاجات اللازمة.