لبنان
ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا..هذه الاجراءات مطلوبة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-09-2025
|
02:45
A-
A+
أثار الاعلان امس عن ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس
كورونا القلق
لدى المواطنين، حيث أشارت "
الجمعية الطبية اللبنانية
-الاوروبية" إلى أن "نسبة الإصابة بفيروس
الكورونا
عادت لترتفع في
لبنان
" نظراً لما لهذا
الفيروس
من قدرة على التغيير الجيني وسرعة انتقاله بين البشر.
مصادر طبية أكدت ان حالات الاصابة بفيروس
كورونا
اليوم ليست خطيرة على الاطلاق ولا داعي للقلق من المتحور الجديد، خصوصاً وانه يشبه الى حد كبير في أعراضه الرشح، مع بعض الالام في الحنجرة والعضل.
ونصحت المصادر بتلقي لقاح الكورونا مرة كل عام اذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة، داعية الى استشارة الطبيب المتابع لحالة المريض في حال الاصابة لتقديم العلاجات اللازمة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
