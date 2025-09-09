29
لبنان
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
09-09-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 8 الاف ليرة فيما تراجع سعر قارورة
الغاز
11 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.472.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.512.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.345.000 ليرة لبنانية
الغاز: 996.000 ليرة لبنانية
تابع
