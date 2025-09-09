ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 8 الاف ليرة فيما تراجع سعر قارورة 11 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.472.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.512.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.345.000 ليرة لبنانيةالغاز: 996.000 ليرة لبنانية