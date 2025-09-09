30
Advertisement
لبنان
اجتماع لبناني_ سوري في دمشق لبحث ملفات المفقودين والموقوفين
Lebanon 24
09-09-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل
نصار
البيان الآتي:
Advertisement
"بعد زيارة وفد رسمي من
الجمهورية العربية السورية
إلى
بيروت
ولقائه
نائب رئيس الحكومة
طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في
لبنان
والأخرى في
سوريا
.
عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في
دمشق
، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون
السورية
، وملف الموقوفين السوريين في لبنان.
اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى".
