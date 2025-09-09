اجتماع لبناني_ سوري في دمشق لبحث ملفات المفقودين والموقوفين

Advertisement

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل البيان الآتي:"بعد زيارة وفد رسمي من إلى ولقائه طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في والأخرى في .عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في ، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون ، وملف الموقوفين السوريين في لبنان.اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى".