لبنان

اصطدام شاحنتين على أوتوستراد المديرج فجراً... واليازا تحذر من كارثة مستمرة

Lebanon 24
09-09-2025 | 04:00
افادت جمعية "اليازا " ،"بوقوع  حادث  اصطدام مروري على أوتوستراد المديرج – المسلك الشرقي فجرًا  حيث اصطدمت شاحنة كبيرة بشاحنة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق بشكل عشوائي، مما أدى إلى أضرار جسيمة".
وعزت في بيان السبب الأساسي للحادث إلى" توقف ومبيت  الشاحنات بشكل غير قانوني على الأوتوستراد الدولي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على السائقين ومستخدمي الطريق، خصوصًا خلال ساعات الليل والفجر".

وحذرت  "اليازا "مجددًا "من "هذه الظاهرة الخطيرة"، ودعت إلى" تشديد الرقابة من قبل قوى الأمن الداخلي وتطبيق القوانين المرورية بصرامة، من خلال: منع وقوف الشاحنات على الطرق الدولية والممرات السريعة. تنظيم محاضر ضبط فورية بحق المخالفين. تكثيف الدوريات والتفتيش ليلًا حيث تزداد هذه المخالفات. وحرصًا على حماية الأرواح والممتلكات"، كما طالبت اليازا وزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي ب"تشديد المراقبة على هذا الأوتوستراد الحيوي، منعًا لتكرار مثل هذه الاصطدامات".

كما دعت  إلى "إنشاء مواقف خاصة خارج حرم الأوتوسترادات الدولية وذلك لتأمين راحة السائقين من جهة، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من جهة أخرى".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24