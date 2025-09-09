Advertisement

لبنان

مجلس الخدمة المدنية يطرح خارطة طريق للنهوض الإداري

Lebanon 24
09-09-2025 | 04:25
نوه رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في تصريح " بالتطور التكنولوجي واللوجستي والإداري الحاصل في مجلس الخدمة المدنية الذي نقله الى عصر الحداثة والمكننة بفضل القيمين عليه وعلى رأسهم الرئيسة نسرين مشموشي".
وأكد"دور المجلس الريادي كهيئة ناظمة مركزية لمتابعة المشاريع والشؤون التطويرية "مضموناً وإدارة" في القطاع العام بكل مسمياته المدنية والعسكرية من حيث اطلاق: التصنيف والتوصيف الوظيفي،  إعادة هيكلة القطاع العام وهندسة ملاكاته، اقتراح مشاريع ونصوص على مجلس الوزراء لإعادة تنظيم الإدارة وتحديث أساليب العمل، تعزيز قدرات العاملين في القطاع العام من خلال المعهد الوطني للإدارة. التقديمات الصحية والاجتماعية من خلال تعاونية موظفي الدولة،  المساواة بالحقوق بين الموظفين عبر التقيد بالتراتبية الإدارية بعيداً من الرواتب والمخصصات المرتفعة للمجالس والهيئات الناظمة".

و وشدد على "أهمية ان يكون للحكومة رؤية واضحة لدعم مجلس الخدمة المدنية وتسهيل مهمته في المشروع المعد من قبل رئيسته نسرين مشموشي بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف لبنان والذي يشكل الركيزة الأساسية لإعادة انتظام القطاع العام وحوكمته وتعزيز الإنتاجية وفق خارطة الطريق التي رسمت والتي تعيد الى الرواتب والاجور والتعويضات الجزء المهم والممكن في هذه المرحلة الصعبة وفي ضوء واقع الخزينة العام". 

وأشار الى أن "كل ما يطرح من مشاريع أخرى لا تعدو كونها تصاريح وبيانات غير مثبتة بدراسات علمية وموضوعية والهدف الواضح منها الحؤول دون إقرار هذا المشروع الذي استغرقت دراسته وإعداده اكثر من سنتين وأطلق من السرايا الحكومية مع اختصاصيين وبحضور كل المسؤولين في القطاع العام وعدد كبير من المنظمات الدولية التي اثنت على هذا المشروع المتطور".

وطالب الأسمر "رئيس الحكومة بالاسراع في دراسة المشروع في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على مجلس النواب لإقراره بخاصة وانه يتضمن غير الزيادات الموضوعية على الأجور والتعويضات مواد اصلاحية من شأنها تخفيف الاعباء المالية على الخزينة ومعالجة الواقع المالي المتأزم للقطاع العام". (الوكالة الوطنية)
 
