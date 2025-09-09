Advertisement

لبنان

الإنترنت المقسوم بين الجيران: كابل يربط.. ويُفرّق

مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha

|
Lebanon 24
09-09-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1414565-638930148355745251.jpg
Doc-P-1414565-638930148355745251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لبنان، الغلاء طال كل شيء، والانترنت واحدة من الأمور وإن اعتبرت سابقًا من الكماليات، لكنها أصبحت اليوم ضرورة. لجأ كثير من العائلات والأفراد إلى حلول بديلة لتخفيف الكلفة، أبرزها تقاسم الاشتراك بين الجيران عبر مدّ كابل واحد إلى أكثر من بيت.
Advertisement

هذه العادة، التي بدأت كخيار مؤقت، تحوّلت اليوم إلى ظاهرة واسعة، تحمل في طياتها مزيجًا من التوفير، الخلافات، وأحيانًا الصداقات.

بالنسبة لكثيرين، تقاسم الإنترنت يعني فاتورة أخف، خصوصًا أن الأسعار تُثقل كاهل الأسر. في مبانٍ عديدة، يتفق السكان على الاشتراك بخط واحد وتقسيم التكلفة، فيتحوّل الكابل الممدود من شرفة إلى أخرى إلى رمز تعاون يومي. بعض الجيران يجدون في هذه الخطوة وسيلة لبناء علاقات أقوى، إذ يضطرون للتواصل دوريًا بشأن الدفع أو إصلاح الأعطال.

لكن الوجه الآخر للقصة ليس دائمًا بهذه الودّية. إذ سرعان ما يتحوّل الكابل إلى سبب للتوتر: انقطاع الخدمة قد يولّد اتهامات متبادلة، والتحميل الزائد يثير شكاوى من بطء السرعة. في بعض الحالات، وصلت الخلافات إلى حد قطع الكابل عمدًا أو الامتناع عن الدفع.

مع ذلك، تبقى هذه الظاهرة انعكاسًا للواقع المعيشي الصعب، حيث يجد اللبنانيون حلولًا جماعية لتجاوز أعباء الحياة. ويشير خبراء تقنيون إلى أن تقسيم الاشتراك قد يخفّض الكلفة فعلًا، لكنه يعرّض الشبكة لمشكلات تقنية ويقلّل من جودة الخدمة، خصوصًا مع ازدياد عدد المستخدمين.

وفي النهاية، يبقى "الإنترنت المقسوم" حكاية لبنانية بامتياز: قصة عن التضامن في وجه الغلاء، وعن الخلافات الصغيرة التي تولد من تفاصيل يومية. بين من يعتبر الكابل جسر تواصل ومن يراه سبب نزاع، يظل الإنترنت شاهدًا على حياة مشتركة، تحاول أن تجد توازنها بين الحاجة والانسجام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
lebanon 24
09/09/2025 13:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة مسلحة بين جيران.. إليكم ما حصل (فيديو)
lebanon 24
09/09/2025 13:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الحازمية مفرق بعبدا والاضرار مادية (التحكم المروري)
lebanon 24
09/09/2025 13:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى بحادث سير بين رابيد وفان للركاب عند مفرق طليا
lebanon 24
09/09/2025 13:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التحميل الزائد

الانترنت

الظاهر

إنترنت

الاشتر

الكلف

جيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:48 | 2025-09-09
06:42 | 2025-09-09
06:40 | 2025-09-09
06:39 | 2025-09-09
06:36 | 2025-09-09
06:33 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24