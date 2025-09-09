29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الإنترنت المقسوم بين الجيران: كابل يربط.. ويُفرّق
مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha
|
Lebanon 24
09-09-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في
لبنان
، الغلاء طال كل شيء، والانترنت واحدة من الأمور وإن اعتبرت سابقًا من الكماليات، لكنها أصبحت اليوم ضرورة. لجأ كثير من العائلات والأفراد إلى حلول بديلة لتخفيف الكلفة، أبرزها تقاسم الاشتراك بين الجيران عبر مدّ كابل واحد إلى أكثر من بيت.
Advertisement
هذه العادة، التي بدأت كخيار مؤقت، تحوّلت اليوم إلى ظاهرة واسعة، تحمل في طياتها مزيجًا من التوفير، الخلافات، وأحيانًا الصداقات.
بالنسبة لكثيرين، تقاسم الإنترنت يعني فاتورة أخف، خصوصًا أن الأسعار تُثقل كاهل الأسر. في مبانٍ عديدة، يتفق السكان على الاشتراك بخط واحد وتقسيم التكلفة، فيتحوّل الكابل الممدود من شرفة إلى أخرى إلى رمز تعاون يومي. بعض الجيران يجدون في هذه الخطوة وسيلة لبناء علاقات أقوى، إذ يضطرون للتواصل دوريًا بشأن الدفع أو إصلاح الأعطال.
لكن الوجه الآخر للقصة ليس دائمًا بهذه الودّية. إذ سرعان ما يتحوّل الكابل إلى سبب للتوتر: انقطاع الخدمة قد يولّد اتهامات متبادلة، والتحميل الزائد يثير شكاوى من بطء السرعة. في بعض الحالات، وصلت الخلافات إلى حد قطع الكابل عمدًا أو الامتناع عن الدفع.
مع ذلك، تبقى هذه الظاهرة انعكاسًا للواقع المعيشي الصعب، حيث يجد اللبنانيون حلولًا جماعية لتجاوز أعباء الحياة. ويشير خبراء تقنيون إلى أن تقسيم الاشتراك قد يخفّض الكلفة فعلًا، لكنه يعرّض الشبكة لمشكلات تقنية ويقلّل من جودة الخدمة، خصوصًا مع ازدياد عدد المستخدمين.
وفي النهاية، يبقى "الإنترنت المقسوم" حكاية لبنانية بامتياز: قصة عن التضامن في وجه الغلاء، وعن الخلافات الصغيرة التي تولد من تفاصيل يومية. بين من يعتبر الكابل جسر تواصل ومن يراه سبب نزاع، يظل الإنترنت شاهدًا على حياة مشتركة، تحاول أن تجد توازنها بين الحاجة والانسجام.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
Lebanon 24
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
09/09/2025 13:56:53
09/09/2025 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة مسلحة بين جيران.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
معركة مسلحة بين جيران.. إليكم ما حصل (فيديو)
09/09/2025 13:56:53
09/09/2025 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الحازمية مفرق بعبدا والاضرار مادية (التحكم المروري)
Lebanon 24
تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الحازمية مفرق بعبدا والاضرار مادية (التحكم المروري)
09/09/2025 13:56:53
09/09/2025 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى بحادث سير بين رابيد وفان للركاب عند مفرق طليا
Lebanon 24
جرحى بحادث سير بين رابيد وفان للركاب عند مفرق طليا
09/09/2025 13:56:53
09/09/2025 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
التحميل الزائد
الانترنت
الظاهر
إنترنت
الاشتر
الكلف
جيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالرّغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف مطلوبَيْن للقضاء
Lebanon 24
بالرّغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف مطلوبَيْن للقضاء
06:48 | 2025-09-09
09/09/2025 06:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
Lebanon 24
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
06:40 | 2025-09-09
09/09/2025 06:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول فتح قنبلة بوجه عناصر أمنيّة... بيان يكشف ما حصل في عرسال
Lebanon 24
حاول فتح قنبلة بوجه عناصر أمنيّة... بيان يكشف ما حصل في عرسال
06:39 | 2025-09-09
09/09/2025 06:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي استقبل اليماحي على رأس وفد
Lebanon 24
رجي استقبل اليماحي على رأس وفد
06:36 | 2025-09-09
09/09/2025 06:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
07:53 | 2025-09-08
08/09/2025 07:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
11:01 | 2025-09-08
08/09/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha
أيضاً في لبنان
06:48 | 2025-09-09
بالرّغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف مطلوبَيْن للقضاء
06:42 | 2025-09-09
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:40 | 2025-09-09
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
06:39 | 2025-09-09
حاول فتح قنبلة بوجه عناصر أمنيّة... بيان يكشف ما حصل في عرسال
06:36 | 2025-09-09
رجي استقبل اليماحي على رأس وفد
06:33 | 2025-09-09
المفتي دريان إستقبل وفد البرلمان العربي وشدد على أهمية الوحدة
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24