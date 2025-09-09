الرئيس عون اطلع على إجراءات تنظيم رياضة الطيران الشراعي

Advertisement

إطلع رئيس الجمهورية من وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان على الإجراءات التي اتخذتها في 2 أيلول لتنظيم رياضة الطيران الشراعي وضمان شروط السلامة العامة المرتبطة بهذا النشاط.وأكدت أن "الوزارة تشدد في تطبيق هذه الإجراءات، وفرض التدابير الجزائية بحق المخالفين، إضافةً إلى إلزام ممارسي الطيران الشراعي بالحصول على شهادة معترف بها دولياً".