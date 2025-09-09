Advertisement

لبنان

الرئيس عون اطلع على إجراءات تنظيم رياضة الطيران الشراعي

Lebanon 24
09-09-2025 | 05:13
إطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان على الإجراءات التي اتخذتها في 2 أيلول لتنظيم رياضة الطيران الشراعي وضمان شروط السلامة العامة المرتبطة بهذا النشاط.
وأكدت أن "الوزارة تشدد في تطبيق هذه الإجراءات، وفرض التدابير الجزائية بحق المخالفين، إضافةً إلى إلزام ممارسي الطيران الشراعي بالحصول على شهادة معترف بها دولياً".

 
