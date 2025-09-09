في بخعون.. إقفال محل بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة " " أن قوة من شعبة في داهمت أحد المحال التجارية في بلدة بخعون قضاء الضنيّة بعد ورود معلومات مؤكدة عن تورط صاحبه ر.ي بعملية ترويج عملات نقدية مزوّرة، وأقفلته بالشمع الأحمر.

وأفادت المصادر أن ر.ي تمكن من الفرار قبل وصول الدورية.