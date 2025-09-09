Advertisement

لبنان

في بخعون.. إقفال محل بالشمع الأحمر

Lebanon 24
09-09-2025 | 05:30
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من شعبة فرع المعلومات في الشمال داهمت صباح اليوم أحد المحال التجارية في بلدة بخعون قضاء الضنيّة بعد ورود معلومات مؤكدة عن تورط صاحبه ر.ي بعملية ترويج عملات نقدية مزوّرة، وأقفلته بالشمع الأحمر.
وأفادت المصادر أن ر.ي تمكن من الفرار قبل وصول الدورية. 
 
 
