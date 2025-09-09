عوني الكعكي: يجب ألا يمرّ الاعتداء على وليد عبود مرور الكرام

Advertisement

إعتبر نقيب الصحافة أن التهديد الموجه الى الاعلامي "اعتداء خطير على حرية الصحافة ، واعتداء صارخ على حرية التعبير في " .وقال: "يأتي هذا التهديد كرد على النجاح الذي حققه الزميل عبود على المستوى الاعلامي الوطني ولا سيما بعد نجاح برنامجه الحواري على تلفزيون لبنان ، تلفزيون كل اللبنانيين، والذي عاد بفضل جهوده وجهود زملاء كثيرين الى المكانة التي يستحقها كمعبر عن مشروع نهضة الدولة والوطن ،فجاء الاعتداء اولا كضريبة نجاح ، وثانيا كمحاولة لضرب مسار استعادة الدولة سلطتها وقيادتها للبلاد" .وتابع : "يجب الا يمر هذا الاعتداء مرور الكرام ، وينبغي على السلطات المختصة متابعة الامر حتى النهاية ، اي بكشف ومحاسبة المهددين ، وخصوصا انهم استخدموا ابشع العبارات واقذرها في محاولة ترهيب اعلامي حر وناجح ، ولكن فاتهم ان تاريخ لبنان الحديث يؤكد ان كل محاولات اسكات الاعلام او تدجينه واخضاعه سقطت وبقيت صحافة لبنان شامخة وصارخة بقول الحق ونشر الحقيقة" .وختم: "مع تاكيدنا، ان نقابة الصحافة ستتابع هذا الامر، نؤكد ان صوت وليد عبود سيبقى حرا ، وستبقى حاضرة في ميادبن الكلمة تناضل من اجل الحرية ومن أجل ، مهما غلت التضحيات ".