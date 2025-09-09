Advertisement

لبنان

عوني الكعكي: يجب ألا يمرّ الاعتداء على وليد عبود مرور الكرام

Lebanon 24
09-09-2025 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1414585-638930182201541745.jpg
Doc-P-1414585-638930182201541745.jpg photos 0
إعتبر نقيب الصحافة عوني الكعكي أن التهديد الموجه الى الاعلامي وليد عبود "اعتداء خطير على حرية الصحافة ، واعتداء صارخ على  حرية التعبير في لبنان" .
وقال: "يأتي هذا التهديد كرد على النجاح الذي حققه الزميل عبود على المستوى الاعلامي الوطني ولا سيما بعد نجاح برنامجه الحواري على تلفزيون لبنان ، تلفزيون كل اللبنانيين،  والذي عاد بفضل جهوده وجهود زملاء كثيرين الى المكانة التي يستحقها كمعبر عن مشروع نهضة الدولة والوطن ،فجاء الاعتداء اولا كضريبة نجاح ، وثانيا كمحاولة لضرب مسار استعادة الدولة سلطتها وقيادتها للبلاد" .

وتابع الكعكي : "يجب الا يمر هذا الاعتداء مرور الكرام ، وينبغي على السلطات المختصة متابعة الامر حتى النهاية ، اي بكشف ومحاسبة المهددين ، وخصوصا انهم استخدموا ابشع العبارات واقذرها في محاولة ترهيب اعلامي حر وناجح ، ولكن فاتهم ان تاريخ لبنان الحديث يؤكد ان كل محاولات اسكات الاعلام او  تدجينه واخضاعه سقطت وبقيت صحافة لبنان شامخة وصارخة بقول الحق ونشر الحقيقة" .

وختم: "مع تاكيدنا، ان نقابة الصحافة ستتابع هذا الامر، نؤكد ان  صوت وليد عبود سيبقى حرا ، وستبقى الصحافة اللبنانية حاضرة في ميادبن الكلمة تناضل من اجل الحرية ومن أجل قيامة لبنان ، مهما غلت التضحيات ".
فيديو
