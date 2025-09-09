Advertisement

لبنان

إقفال مركز للتدليك... ما يحصل في داخله مخلّ بالأداب

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:13
أفادت بلديّة النجارية في بيان، أنّها "وبعد تلقّي شكاوى من عدّة أشخاص، بشأن حدوث أعمال غير أخلاقية داخل مركز تدليك، أصدرت قراراً بإقفاله".
 
 
النجار

