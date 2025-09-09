Advertisement

لبنان

رجي استقبل اليماحي على رأس وفد

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:36
 استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي مع وفدٍ لمناسبة وجود الأخير في بيروت للمشاركة في أعمال المؤتمر التأسيسي الاول للمجلس البرلماني الاسيوي والافريقي.
وأكد اليماحي "دعم البرلمان العربي الكامل لسيادة لبنان ووحدته واستقراره ونهوضه الاقتصادي، ورفضه أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية وأي محاولة للاستقواء بالخارج، كما ودعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها وتعزيز مؤسساتها كضمانة أساسية للاستقرار". واستنكر  "استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان"،معتبرا أن "أي اعتداء عليه هو اعتداء على الأمن القومي العربي "، مؤكدا "وقوف البرلمان العربي الى جانب لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية وسعيه مع البرلمانات الدولية للضغط على اسرائيل لوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها".

من جهته، أعرب الوزير رجّي عن تقديره الكبير" لوقوف البرلمان العربي الدائم الى جانب لبنان ودعم قضاياه في المحافل العربية والدولية، ومساندة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح غير الشرعي بيدها وبناء دولة القانون". وطلب من البرلمان العربي "المساعدة في الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي التي تحتلها والإفراج عن الأسرى والتزام اتفاقية الهدنة الموقـّعة عام 1949، حتى تتمكن الدولة اللبنانية من استكمال بسط سيادتها وإعادة الإعمار".

وشدد الوزير رجّي على "تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح التي بدأتها لوقف الفساد والهدر وسوء الادارة، وعلى إقامة شراكة حقيقية مع الدول العربية لإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي وبناء الاقتصاد اللبناني وكسب ثقة المستثمرين العرب والأجانب".

وفي ختام اللقاء قدّم المياحي إلى وزير الخارجية درع البرلمان العربي، معتبراً أن "ما سمعه من الوزير رجّي يبعث على التفاؤل والثقة بأن لبنان قادر على إعادة النهوض والإزدهار وتحقيق الأمن والاستقرار".
