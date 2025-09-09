29
لبنان
حاول فتح قنبلة بوجه عناصر أمنيّة... بيان يكشف ما حصل في عرسال
Lebanon 24
09-09-2025
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها لمكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها، نفّذت مديرية
بعلبك
–
الهرمل
الإقليمية في
أمن الدولة
–
مكتب الهرمل
، مداهمة في بلدة
عرسال
أوقفت خلالها اللبنانيَّين (ع.ح.) و(ب.ح.) بجرم ترويج مخدرات، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف، إلى جانب مبالغ مالية وأسلحة حربية.
وخلال عملية التوقيف، حاول أحد المطلوبين فتح رمانة يدوية بوجه عناصر الدورية.
وبالتحقيق معهما، اعترف الموقوفان بترويج المخدرات في مناطق عدة.
وقد أُحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى
القضاء
المختص بناءً على إشارته.
المديرية العامة لأمن الدولة
المديرية العامة
قسم الإعلام
مكتب الهرمل
أمن الدولة
مديرية ال
الهرمل
القضاء
تابع
