حاول فتح قنبلة بوجه عناصر أمنيّة... بيان يكشف ما حصل في عرسال

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار متابعتها لمكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها، نفّذت مديرية – الإقليمية في – ، مداهمة في بلدة أوقفت خلالها اللبنانيَّين (ع.ح.) و(ب.ح.) بجرم ترويج مخدرات، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف، إلى جانب مبالغ مالية وأسلحة حربية.وخلال عملية التوقيف، حاول أحد المطلوبين فتح رمانة يدوية بوجه عناصر الدورية.وبالتحقيق معهما، اعترف الموقوفان بترويج المخدرات في مناطق عدة.وقد أُحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى المختص بناءً على إشارته.