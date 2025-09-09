Advertisement

لبنان

مختار القبة تقدّم بشكوى حذّر فيها من الكلاب الشاردة

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1414619-638930235572159187.jpg
Doc-P-1414619-638930235572159187.jpg photos 0
تقدّم مختار القبة بلال النابلسي بشكوى إلى محافظ الشمال بالوكالة إيمان الرافعي، حذّر فيها من مخاطر الكلاب الشاردة والضجيج الناتج عن الدراجات والسيارات في شوارع المنطقة، مؤكداً أنّ استمرار الإهمال قد يعرّض حياة الأهالي للخطر ويهدّد أمنهم اليومي.
إيمان الرافعي

النابلسي

الشمال

القبة

الوك

