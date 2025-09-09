مختار القبة تقدّم بشكوى حذّر فيها من الكلاب الشاردة

تقدّم مختار بلال بشكوى إلى محافظ بالوكالة ، حذّر فيها من مخاطر الكلاب الشاردة والضجيج الناتج عن الدراجات والسيارات في شوارع المنطقة، مؤكداً أنّ استمرار الإهمال قد يعرّض حياة الأهالي للخطر ويهدّد أمنهم اليومي.

Advertisement