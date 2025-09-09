29
مختار القبة تقدّم بشكوى حذّر فيها من الكلاب الشاردة
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:04
تقدّم مختار
القبة
بلال
النابلسي
بشكوى إلى محافظ
الشمال
بالوكالة
إيمان الرافعي
، حذّر فيها من مخاطر الكلاب الشاردة والضجيج الناتج عن الدراجات والسيارات في شوارع المنطقة، مؤكداً أنّ استمرار الإهمال قد يعرّض حياة الأهالي للخطر ويهدّد أمنهم اليومي.
