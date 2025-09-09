Advertisement

لبنان

رجّي: الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح "حزب الله" في جنوب الليطاني خلال 3 أشهر

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:15
قال وزير الخارجية يوسف رجّي، إنّ "الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح "حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني في غضون 3 أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الشأن".
وأضاف رجّي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيدّ الأجهزة الرسمية، تتضمّن الأولى منها "3 أشهر، وينتهي حصر السلاح نهائياً خلالها في جنوب الليطاني بالكامل".
 
 
 
منطقة جنوب الليطاني

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

رودولف هيكل

قائد الجيش

حزب الله

طاني

