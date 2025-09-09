رجّي: الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح "حزب الله" في جنوب الليطاني خلال 3 أشهر

قال يوسف رجّي، إنّ "الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح " " في في غضون 3 أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الشأن".

وأضاف رجّي لوكالة "فرانس برس"، أنّ " عرض على الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيدّ الأجهزة الرسمية، تتضمّن الأولى منها "3 أشهر، وينتهي حصر السلاح نهائياً خلالها في جنوب بالكامل".