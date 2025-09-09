29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفاءً للرئيس نجيب ميقاتي.. سنة رابعة "معاً للإنقاذ"
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الوزير السابق
جورج
كلاس:
Advertisement
داخل الحكومة أو خارجها، سنبقى نحتفل بذكرى وفاء غالية على قلبونا، نحن عائلة حكومة {معاً للإنقاذ} ، يوم صدرت مراسيم تشكيلها في العاشر من ايلول 2021 ، فتفاخرنا وإعتزَّينا وتوكلنا على
الرب
، وتهيَّبنا مهمة ان نكون وزراء في مرحلة دقيقة، إرثُها ثقيل وتحدياتها كثيرة وعِقدُها متشابكة، في دولةٍ مالُها منهوب والثقةُ بها معدومة، ومواطنوها يعقدون الآمال على خيوط الريح ويتعلقون بحبال الوهم، علَّهم يبقون على دفاتر قيد الحياة.
في الذكرى الرابعة لتأليف حكومة معاً للإنقاذ، نقف وقفة وفاءٍ ونرفع التحية لرئيس كلَّف ورئيس شكّل ولرئيس بارك ، ونُعَلّي الرأسَ شمخةَ عِزٍ بثقة دولة
الرئيس نجيب ميقاتي
الذي أولانا ثقته وقاد مغامرة الصمود والنهوض ومنع السقوط، فأنقذ البلد بحكمته وعقلانية قيادته وحسن مداراته للقضايا الساخنة وبمساعدة وهِمَّة الوزراء، متكاتفين متضامنين. حسبُنا أننا دخلنا الحكومة وزراء مُعيَّنين وخرجنا منها أهلاً مُتحابين، أصفياء القلوب أنقياء الوجدان موسومين بحسن إدارة الإختلاف السياسي وفنِّ تحوليه الى نوعية وطنية، وَلَوْ شابتها هِناتٌ، هي اشبه بشامةٍ على خدِّ حسناء، زادتها رونقاً ومسَحتها بسحرٍ جماليٍّ أخَّاذ.
معاً نتذكّر ونذكِّر، ونصلي من أجل
لبنان
..!
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وحصرية السلاح في يدّ الجيش والقوى الامنية امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحرّ
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وحصرية السلاح في يدّ الجيش والقوى الامنية امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحرّ
09/09/2025 17:13:46
09/09/2025 17:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في هذه الاثناء في دارته في طرابلس
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في هذه الاثناء في دارته في طرابلس
09/09/2025 17:13:46
09/09/2025 17:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: هناك محاولات لتشويه صورة طرابلس عبر فبركات إعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها بالتزامن مع أحداث محافظة السويداء السورية
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: هناك محاولات لتشويه صورة طرابلس عبر فبركات إعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها بالتزامن مع أحداث محافظة السويداء السورية
09/09/2025 17:13:46
09/09/2025 17:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُثمّن الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية
Lebanon 24
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُثمّن الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية
09/09/2025 17:13:46
09/09/2025 17:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
ضيوف لبنان 24
الرئيس نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
دولة الرئيس
نجيب ميقات
جمالي
رابعة
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
Lebanon 24
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
10:01 | 2025-09-09
09/09/2025 10:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
Lebanon 24
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
10:00 | 2025-09-09
09/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
Lebanon 24
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
09:35 | 2025-09-09
09/09/2025 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
Lebanon 24
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
09:30 | 2025-09-09
09/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
08:51 | 2025-09-09
09/09/2025 08:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2025-09-09
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
10:00 | 2025-09-09
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
09:35 | 2025-09-09
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
09:30 | 2025-09-09
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
08:51 | 2025-09-09
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
08:37 | 2025-09-09
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 17:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 17:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 17:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24