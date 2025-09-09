Advertisement

لبنان

وفاءً للرئيس نجيب ميقاتي.. سنة رابعة "معاً للإنقاذ"

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1414633-638930263505090590.jpg
Doc-P-1414633-638930263505090590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الوزير السابق جورج كلاس:
Advertisement
 
داخل الحكومة أو خارجها، سنبقى نحتفل بذكرى وفاء غالية على قلبونا، نحن عائلة حكومة {معاً للإنقاذ} ، يوم صدرت مراسيم تشكيلها في العاشر من ايلول 2021 ، فتفاخرنا وإعتزَّينا وتوكلنا على الرب، وتهيَّبنا مهمة ان نكون وزراء في مرحلة دقيقة، إرثُها ثقيل وتحدياتها كثيرة وعِقدُها متشابكة، في دولةٍ مالُها منهوب والثقةُ بها معدومة، ومواطنوها يعقدون الآمال على خيوط الريح  ويتعلقون بحبال الوهم، علَّهم يبقون على دفاتر قيد الحياة.
في الذكرى الرابعة لتأليف حكومة معاً للإنقاذ، نقف وقفة وفاءٍ  ونرفع التحية لرئيس كلَّف ورئيس شكّل ولرئيس بارك ، ونُعَلّي الرأسَ شمخةَ عِزٍ بثقة دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أولانا  ثقته وقاد مغامرة الصمود والنهوض ومنع السقوط، فأنقذ البلد بحكمته وعقلانية قيادته وحسن مداراته للقضايا الساخنة وبمساعدة وهِمَّة الوزراء، متكاتفين متضامنين. حسبُنا أننا دخلنا الحكومة وزراء مُعيَّنين وخرجنا منها أهلاً مُتحابين، أصفياء القلوب أنقياء الوجدان موسومين بحسن إدارة الإختلاف السياسي وفنِّ تحوليه الى نوعية وطنية، وَلَوْ شابتها هِناتٌ، هي اشبه بشامةٍ على خدِّ حسناء، زادتها رونقاً ومسَحتها بسحرٍ جماليٍّ  أخَّاذ. 
معاً نتذكّر ونذكِّر، ونصلي من أجل لبنان..!
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وحصرية السلاح في يدّ الجيش والقوى الامنية امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحرّ
lebanon 24
09/09/2025 17:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في هذه الاثناء في دارته في طرابلس
lebanon 24
09/09/2025 17:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: هناك محاولات لتشويه صورة طرابلس عبر فبركات إعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها بالتزامن مع أحداث محافظة السويداء السورية
lebanon 24
09/09/2025 17:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرؤساء أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: نُثمّن الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية
lebanon 24
09/09/2025 17:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ضيوف لبنان 24

الرئيس نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

دولة الرئيس

نجيب ميقات

جمالي

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-09-09
10:00 | 2025-09-09
09:35 | 2025-09-09
09:30 | 2025-09-09
08:51 | 2025-09-09
08:37 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24