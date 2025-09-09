29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بمشاركة 180 عارضاً.. الإعلان عن "معرض الصناعة اللبنانية 2025"
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني مؤتمراً صحافياً في مقر الجمعية، أعلنا فيه عن "معرض الصناعة الوطنية 2025" الذي سيتم تنظيمه بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2025 في Seaside Arena، بالتعاون مع Hospitality Services وPromofair، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وصناعيين والمنظمين وإعلاميين.
الزعني
بداية رحب الزعني بالوزير عيسى خوري، معتبراً المؤتمر فرصة مهمة للإعلان عن المعرض الأول للصناعة
اللبنانية
وذلك في عهد الوزير عيسى الخوري وبتشجيع منه، مثمناً الجهود التي يقوم بها خدمةً للصناعة الوطنية.
وقال الزعني: "آخر معرض صناعي متخصص تم تنظيمه في
لبنان
في الثمانينات وخلال الحرب"، مؤكداً ان الصناعة واجهت كل التحديات وصمدت خلال الفترة الماضية وهي تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني".
وأعلن الزعني إقامة "معرض الصناعة اللبنانية 2025"، بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2025 في Seaside Arena، على مساحة 10 آلف متر مربع، وسيشارك فيه نحو 150 عارض ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 170 أو 180، ويتم تنظيمه من قبل Hospitality Services وPromofair. وأشار الى التعاون مع IFP في مجال سلسلة التوريد، معتبراً "أننا بذلك نكون قد جمعنا أكبر منظمي المعارض في لبنان الذين وضعوا كل جهودهم لإنجاح المعرض على الرغم من التحديات لتنظيمه خلال هذه الفترة القصيرة، وذلك من دون مقابل، فقط من اجل تدعيم الصناعة الوطنية".
وأشار الزعني الى أنه من أبرز أهداف المعرض هو إبراز الوجه الابتكاري للصناعة اللبنانية التي على الرغم من كل الظروف لا تزال خلاقة وتتطور وتوظف أموال وتؤمن فرص عمل، معتبراً أنه "عندما تتم محاربة الصناعة عن قصد أو من غير قصد، أو القول أن لبنان ليس بلدا صناعيا بل تجاريا، يجب التأكيد أن لبنان بلدٌ صناعيٌ وسيبقى صناعياً وبالتالي سنعمل لتقوية صناعته".
وقال الزعني "لقد اتخذنا القرار بإقامة المعرض في لبنان بدلاً من أن نأخذ 180 أو 200 شركة لبنانية إلى الخارج لعرض منتجاتهم، إنما على العكس ستأتي الشركات الأجنبية من الخارج الى لبنان لشراء صناعتنا الوطنية"، لافتاً إلى أن القطاعات الصناعية اللبنانية والتي تبلغ 17 قطاعاً والموزعة بين الصناعات الغذائية والتكنولوجيا إلى الصناعات الخفيفة والثقيلة ستكون موجودة في المعرض.
وأمل الزعني في أن يتمثل كل الصناعيين في المعرض، لا العارضين فقط بل ايضاً غير العارضين، اذ يشكل المعرض فرصة لهم للتواصل مع الزائرين القادمين من الخارج والراغبين في شراء المنتجات اللبنانية، سواء من المنطقة أو من الخليج أو من
أوروبا
لإثبات أن الصناعة اللبنانية لا تزال موجودة وستبقى.
عيسى الخوري
ثم القى الوزير عيسى الخوري كلمة قال فيها: "يسعدني أن ألتقي بكم اليوم للاعلان عن محطة مهمّة على طريق نهوض الصناعة الوطنيّة. أتوجّه بالشكر إلى رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، السيد سليم الزعني، على شراكته والتزامه، كما أشكركم جميعًا على حضوركم".
وأعلن عيسى الخوري أنه في التاسع والعشرين من تشرين الأوّل المقبل، "سنقيم معرض الصناعات اللبنانية، لإبراز إبداعات صناعيينا وامكاناتهم على التجدّد والمنافسة. وسوف يُشكّل هذا المعرض رسالة ثقة بقدرتهم على الابتكار، وتأمين فرص العمل، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد منتج ومتين".
وأضاف "يشرّفنا أن يكون الحدث برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف
عون.
إنّ مشاركة فخامة
الرئيس عون
هي تأكيد واضح على أنّ الدولة، من رأس هرمها، ترى في الصناعة ركيزة أساسيّة للنهوض الاقتصادي ولمستقبل لبنان".
وأشار عيسى الخوري أنه طوال الأشهر الماضية، "عملت مع الصناعيين والخبراء وخاصة جمعية الصناعيين، على وضع استراتيجية صناعية وطنية تحاكي المتطلّبات، والتحدّيات، وتقدّم الحلول. هذه الاستراتيجية تشكّل خارطة طريق تجعل من الصناعة محرّكًا أساسيًا للنموّ المستدام، ومولّدًا لفرص عمل جديدة، وداعمًا للقدرة الإنتاجيّة والتنافسية والتصديريّة للبنان في السنوات المقبلة"، لافتاً إلى أنّ هذه الاستراتيجية جزء من جهد وطني أشمل يهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد اللبناني، وتحويله من اقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الاستيراد، إلى اقتصاد منتج ومُصدِّر، يسهم في إبقاء شابات وشباب لبنان على أرض الوطن.
وأكد عيسى الخوري أن رسالتنا واضحة: لبنان يملك الطاقات، والقدرات الإبداعية، والروح الريادية، ليصبح مركزًا متقدّمًا للإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. ومع السياسات السليمة ودعم الدولة، فإنّ صناعيينا قادرون على المنافسة والنجاح.
كما دعا الجميع للمشاركة في معرض التاسع والعشرين من تشرين الأوّل، ليكون مناسبة وطنيّة لإظهار غنى صناعتنا وتنوّعها، ولنقف جميعًا، في الداخل والخارج، إلى جانب صناعيينا الذين استمرّوا في الاستثمار والعمل والإبداع رغم كل التحدّيات، معتبراً "المعرض هو إثبات للقدرة على الصمود، وللرؤية التي نرسُمها جميعًا من أجل مستقبل لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معرض الصناعة الوطنية 2025: محطة جديدة لدعم الاقتصاد المنتج
Lebanon 24
معرض الصناعة الوطنية 2025: محطة جديدة لدعم الاقتصاد المنتج
09/09/2025 17:13:53
09/09/2025 17:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو": مسؤولون بريطانيون يقولون إن شركات الأسلحة الإسرائيلية يمكنها المشاركة في المعرض الدفاعي بلندن
Lebanon 24
"بوليتيكو": مسؤولون بريطانيون يقولون إن شركات الأسلحة الإسرائيلية يمكنها المشاركة في المعرض الدفاعي بلندن
09/09/2025 17:13:53
09/09/2025 17:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة وجه الى الرئيس عون دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية
Lebanon 24
وزير الصناعة وجه الى الرئيس عون دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية
09/09/2025 17:13:53
09/09/2025 17:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مكي زارالمطران عوده عارضا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
Lebanon 24
مكي زارالمطران عوده عارضا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
09/09/2025 17:13:53
09/09/2025 17:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
أوروبا
التزام
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
Lebanon 24
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
10:01 | 2025-09-09
09/09/2025 10:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
Lebanon 24
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
10:00 | 2025-09-09
09/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
Lebanon 24
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
09:35 | 2025-09-09
09/09/2025 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
Lebanon 24
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
09:30 | 2025-09-09
09/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
08:51 | 2025-09-09
09/09/2025 08:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2025-09-09
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
10:00 | 2025-09-09
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
09:35 | 2025-09-09
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
09:30 | 2025-09-09
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
08:51 | 2025-09-09
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
08:37 | 2025-09-09
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 17:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 17:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 17:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24