بشأن احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان.. بيان من بطريركية الأرمن الكاثوليك

أعلنت أنه "حرصا على تسهيل التواصل مع المؤمنين الراغبين بالمشاركة في احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان، في روما خصصت البطريركية الارقام التالي لتلقّي الاتصالات والإجابة على استفساراتكم و الحجوزات".وفي بيان، كشفت البطريركية عن الارقام التالية:+961 81495852+961 76 788225+961 70 267909وأكدت أنّ الأماكن متوافرة للجميع، والتنظيم قائم، ونتطلّع إلى مشاركتكم الفاعلة في هذا الحدث الكنسي التاريخي.وختمت في بيانها: "نلفت انتباه المؤمنين الكرام أنّ الأرقام الأخرى لا تعود للجنة المنظِّمة، ونرجو من الجميع اعتماد الارقام أعلاه فقط."