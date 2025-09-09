Advertisement

لبنان

بشأن احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان.. بيان من بطريركية الأرمن الكاثوليك

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:58
أعلنت بطريركية الأرمن الكاثوليك أنه "حرصا على تسهيل التواصل مع المؤمنين الراغبين بالمشاركة في احتفالات تقديس المطران  أغناطيوس مالويان، في روما  خصصت البطريركية الارقام التالي  لتلقّي الاتصالات والإجابة على استفساراتكم و الحجوزات".
وفي بيان، كشفت البطريركية عن الارقام التالية:

+961 81495852

+961 76 788225

+961 70 267909

وأكدت أنّ الأماكن متوافرة للجميع، والتنظيم قائم، ونتطلّع إلى مشاركتكم الفاعلة في هذا الحدث الكنسي التاريخي.

وختمت في بيانها: "نلفت انتباه المؤمنين الكرام أنّ الأرقام الأخرى لا تعود للجنة المنظِّمة، ونرجو من الجميع اعتماد الارقام أعلاه فقط."
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24