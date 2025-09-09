29
بشأن احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان.. بيان من بطريركية الأرمن الكاثوليك
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:58
أعلنت
بطريركية
الأرمن الكاثوليك
أنه "حرصا على تسهيل التواصل مع المؤمنين الراغبين بالمشاركة في احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان، في روما خصصت البطريركية الارقام التالي لتلقّي الاتصالات والإجابة على استفساراتكم و الحجوزات".
وفي بيان، كشفت البطريركية عن الارقام التالية:
+961 81495852
+961 76 788225
+961 70 267909
وأكدت أنّ الأماكن متوافرة للجميع، والتنظيم قائم، ونتطلّع إلى مشاركتكم الفاعلة في هذا الحدث الكنسي التاريخي.
وختمت في بيانها: "نلفت انتباه المؤمنين الكرام أنّ الأرقام الأخرى لا تعود للجنة المنظِّمة، ونرجو من الجميع اعتماد الارقام أعلاه فقط."
