لبنان

بعد إستهداف الدوحة... جنبلاط: الاتي أعظم

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:13
Doc-P-1414687-638930349484238969.png
Doc-P-1414687-638930349484238969.png photos 0
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "اكس": 
 
"يبدو ان ليس هناك من حدود للارهاب الإسرائيلي فبعد ان ضرب سفينة من أسطول السلام والتضامن مع اهل غزة ها هو  يعتدي على دولة قطر التي حاولت التوسط في قضية الرهائن على امل وقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني والآتي اعظم". 
 
