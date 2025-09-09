إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي رسميًا... وهذا ما كشفه وزير الأشغال وإفرام

Advertisement

اعتبر النائب نعمة ، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "القطاع الخاص مُجبر على أن يكون إلى جانب الدولة في هذه الأيام الصعبة".وخلال احتفال إعادة افتتاح مرفأ السياحي، أكّد إفرام أنّه "من الواجب تفعيل مرفأ جونية، فهو بوّابة على ودوره ربط الشرق بالغرب، وسيمكّننا من استقطاب أكثر من مئة ألف سائح إلى من ".وأشار إلى أنّ "مرفأ جونية جاهز لاستقطاب البواخر إلى قبرص وتركيا، ولبنان يعيش لحظات تاريخيّة تتعلّق بديمومة كيانه، ونحن نضع يدنا بيد الرئيس".بدوره، كشف وزير الأشغال أنّ "الصيف كان ناجحًا جدًّا"، موضحًا أنّه "شكّل لجنة للعمل على تأهيل طريق جونية وتلقّي الشكاوى كافة".