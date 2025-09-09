المفتي قبلان: أميركا شريك إسرائيل بكل جرائمها.. ولا حل إلا بوحدة عربية

Advertisement

دان المفتي ، "بكل شدة وإصرار الإرهاب والوحشية التي نالت من صميم سيادة العرب بدولة قطر الشقيقة وطالت الأخوة القيادات بحركة الإسلامية ، ولا شيء أشدّ انتهاكاً لسيادة العرب من المذبحة السيادية التي ارتكبتها عاصمة الإرهاب الإقليمي وصاحبة أسوأ تاريخ حافل بالإبادة والإرهاب والجرائم الإنسانية والدولية".وأضاف في بيان: "وبهذه اللحظة الخطيرة جداً نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر الشقيقة والأخوة بحركة حماس الذين لن يزدادوا إلا قوة وتضحيةً وإصراراً على معركة الحياة التاريخية، واليوم كل وشعوب المنطقة يلعنون اللحظة التاريخية لوجود هذا الكيان المجرم ويطالبون بإزالته من الوجود".