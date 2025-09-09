Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: أميركا شريك إسرائيل بكل جرائمها.. ولا حل إلا بوحدة عربية

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:18
دان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، "بكل شدة وإصرار الإرهاب الصهيوني والوحشية الإسرائيلية التي نالت من صميم سيادة العرب بدولة قطر الشقيقة وطالت الأخوة القيادات بحركة المقاومة الإسلامية حماس، ولا شيء أشدّ انتهاكاً لسيادة العرب من المذبحة السيادية التي ارتكبتها عاصمة الإرهاب الإقليمي وصاحبة أسوأ تاريخ حافل بالإبادة والإرهاب والجرائم الإنسانية والدولية".
وأضاف في بيان: "وبهذه اللحظة الخطيرة جداً نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر الشقيقة والأخوة بحركة حماس الذين لن يزدادوا إلا قوة وتضحيةً وإصراراً على معركة الحياة التاريخية، واليوم كل فلسطين وشعوب المنطقة يلعنون اللحظة التاريخية لوجود هذا الكيان المجرم ويطالبون بإزالته من الوجود".
 
 
وتوجه قبلان للأخوة العرب قائلا: "أميركا شريك إسرائيل الكامل بكل جرائمها وفظاعاتها وإبادتها وإرهابها ولا حل إلا بوحدة عربية إسلامية تنال من الإرهاب الإسرائيلي والطغيان الأميركي الذي يغذّي إرهاب تل أبيب بكل الإمكانات، ويشاركها الإبادة والفظاعات التي لا حدّ لها ولا نهاية".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24