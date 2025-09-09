في منشور... هكذا علّق باسيل على العدوان الإسرائيلي على قطر

Advertisement

" نستنكر بشدة العدوان الغادر على وعلى دورها الوسيط لحل النزاعات. إن هذا التصعيد الخطير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولأعراف ومبادئ التعامل بين الدول وهو تهديد لأمن واستقرار المنطقة".تابع: "كل التضامن مع قطر الشقيقة حكومةً وشعبًا".