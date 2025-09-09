Advertisement

لبنان

في منشور... هكذا علّق باسيل على العدوان الإسرائيلي على قطر

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:32
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "إكس":
" نستنكر بشدة العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر وعلى دورها الوسيط لحل النزاعات. إن هذا التصعيد الخطير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولأعراف ومبادئ التعامل بين الدول وهو تهديد لأمن واستقرار المنطقة". 

تابع: "كل التضامن مع قطر الشقيقة حكومةً وشعبًا". 
التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

الإسرائيلي

دولة قطر

إسرائيل

التيار

