عون اتصل بأمير قطر: لبنان يقف إلى جانبكم

Lebanon 24
09-09-2025 | 13:13
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني استنكر فيه تعرض دولة قطر الشقيقة لاعتداء اسرائيلي استهدف مقرات سكنية لقياديين في حركة "حماس" في الدوحة.
وأكد الرئيس عون لأمير قطر أن لبنان الذي يتعرض يومياً لاعتداءات اسرائيلية مدانة، يقف إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق معتبراً ان هذا العدوان لم يستهدف فقط قياديي حركة "حماس"، والسكان الآمنين في الدوحة، بل ايضاً المساعي والجهود التي تبذلها القيادة القطرية من أجل إحلال السلام والأمان في قطاع غزة ووقف المذابح اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ما يدعو إلى وقفة واحدة، عربية ودولية، تمنع استمرار إسرائيل في ضرب الأمن والاستقرار لدول المنطقة.
 
