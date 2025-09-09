عون اتصل بأمير قطر: لبنان يقف إلى جانبكم

Advertisement

وأكد لأمير قطر أن الذي يتعرض يومياً لاعتداءات اسرائيلية مدانة، يقف إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق معتبراً ان هذا العدوان لم يستهدف فقط قياديي حركة "حماس"، والسكان الآمنين في الدوحة، بل ايضاً المساعي والجهود التي تبذلها القيادة من أجل إحلال السلام والأمان في ووقف المذابح اليومية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ما يدعو إلى وقفة واحدة، عربية ودولية، تمنع استمرار إسرائيل في ضرب الأمن والاستقرار لدول المنطقة.