لبنان

الحوت: كل التضامن مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
09-09-2025 | 13:26
كتب النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة "اكس": "‏كل الإدانة للعدوان الاسرائيلي الذي استهدف قيادة الوفد المفاوض لحركة حماس في دولة قطر، وهو عدوان يعكس طبيعة العدو الارهابية والإجرامية. كل التضامن مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا العدوان والذي يشكل عدواناً على السيادة والكرامة العربية جمعاء، كما صرّح العدو نفسه".
وأضاف: "أما آن الأوان لوعيٍ حقيقي لمخاطر العدو الإسرائيلي على الأمن القومي العربي وعلى السيادة العربية وعلى الكرامة العربية، ولاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى القيادات والشعوب للجم إرهاب العدو وإجرامه في فلسطين وخارج فلسطين؟".
