الحوت: كل التضامن مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي

كتب عبر حسابه على منصة "اكس": "‏كل الإدانة للعدوان الاسرائيلي الذي استهدف قيادة الوفد المفاوض لحركة في ، وهو عدوان يعكس طبيعة العدو الارهابية والإجرامية. كل التضامن مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا العدوان والذي يشكل عدواناً على السيادة والكرامة العربية جمعاء، كما صرّح العدو نفسه".

Advertisement



وأضاف: "أما آن الأوان لوعيٍ حقيقي لمخاطر العدو على العربي وعلى السيادة العربية وعلى الكرامة العربية، ولاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى القيادات والشعوب للجم إرهاب العدو وإجرامه في وخارج فلسطين؟".