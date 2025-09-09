Advertisement

لبنان

الليلة… شاهدوا كيف بدا القمر في لبنان

Lebanon 24
09-09-2025 | 13:37
لوحظ مساء اليوم اكتمال القمر في لبنان، حيث ظهر بوضوح تام للعين المجردة.
وكان لبنان شهد قبل يومين، مساء الأحد في 7 أيلول، بين الساعة 9 و10 ليلاً، خسوف القمر الكلّي المعروف بـ"القمر الدموي".

















لبنان

منوعات

المجر

الدم

