27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بدر: لتعزيز تضامننا والتمسك بحقوق أمتنا وقضايانا العربية
Lebanon 24
09-09-2025
|
14:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار النائب
نبيل بدر
الى انه "من جديد يؤكد العدو
الإسرائيلي
أن نهجه القائم على العدوان والهمجية لا يعرف حدودًا ولا يلتزم بأي مواثيق أو أعراف دولية، ويأتي الاعتداء الذي استهدف اليوم
دولة قطر
الشقيقة وسيادتها وأمنها القومي، مثالًا صارخًا يجسد هذا النهج العدائي المتحدي للقانون الدولي".
Advertisement
ورأى في بيان أن "الاعتداء على
أي دولة
عربية لا يقتصر على الدولة نفسها، بل يُعد تعدياً سافراً على الأمة العربية وأمنها واستقرارها ويشكل تحدياً مباشراً لوحدة صفها، ونحن إذ نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر الشقيقة، نؤكد أن هذا العدوان الممنهج يدفع الى ضرورة تعزيز تضامننا والتمسك بحقوق أمتنا وقضايانا العربية العادلة في مواجهة هذه الغطرسة المتصاعدة".
مواضيع ذات صلة
مراد: لبنان جزء لا يتجزأ من أمته العربية
Lebanon 24
مراد: لبنان جزء لا يتجزأ من أمته العربية
10/09/2025 02:32:10
10/09/2025 02:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء إيجابي بين كركي وشلالا: خطوات مشتركة لتعزيز حقوق الأطباء
Lebanon 24
لقاء إيجابي بين كركي وشلالا: خطوات مشتركة لتعزيز حقوق الأطباء
10/09/2025 02:32:10
10/09/2025 02:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وفقا لأحكام القانون الدولي
Lebanon 24
الخارجية السورية: نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وفقا لأحكام القانون الدولي
10/09/2025 02:32:10
10/09/2025 02:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن: مجلس الأمن والأمم المتحدة فشلا بوقف الإبادة في غزة
Lebanon 24
مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن: مجلس الأمن والأمم المتحدة فشلا بوقف الإبادة في غزة
10/09/2025 02:32:10
10/09/2025 02:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
دولة قطر
إسرائيل
أي دولة
دوان
ايان
تابع
قد يعجبك أيضاً
قضاة في التصرّف دون أخذ وردّ
Lebanon 24
قضاة في التصرّف دون أخذ وردّ
17:54 | 2025-09-09
09/09/2025 05:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-09-09
09/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: قانون الإعلام الجديد نص تقدمي لا عودة عنه
Lebanon 24
مرقص: قانون الإعلام الجديد نص تقدمي لا عودة عنه
16:22 | 2025-09-09
09/09/2025 04:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. عناق بين عيسى الخوري و"الوزير الملك"
Lebanon 24
بالصور.. عناق بين عيسى الخوري و"الوزير الملك"
16:08 | 2025-09-09
09/09/2025 04:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ستجوب أكثر من 300 كلم عبر خمس محافظات... "Vespa Adventures Lebanon" تطلق أطول رحلة لها في لبنان
Lebanon 24
ستجوب أكثر من 300 كلم عبر خمس محافظات... "Vespa Adventures Lebanon" تطلق أطول رحلة لها في لبنان
16:02 | 2025-09-09
09/09/2025 04:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:54 | 2025-09-09
قضاة في التصرّف دون أخذ وردّ
16:55 | 2025-09-09
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:22 | 2025-09-09
مرقص: قانون الإعلام الجديد نص تقدمي لا عودة عنه
16:08 | 2025-09-09
بالصور.. عناق بين عيسى الخوري و"الوزير الملك"
16:02 | 2025-09-09
ستجوب أكثر من 300 كلم عبر خمس محافظات... "Vespa Adventures Lebanon" تطلق أطول رحلة لها في لبنان
16:00 | 2025-09-09
سلام اتصل بنظيره القطري متضامنًا: لبنان يقف إلى جانب قطر وشعبها
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 02:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. دانييلا رحمة تكشف سبب إخفاء حملها وتفصح عن هذه الأسرار (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. دانييلا رحمة تكشف سبب إخفاء حملها وتفصح عن هذه الأسرار (فيديو)
23:00 | 2025-09-08
10/09/2025 02:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 02:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24