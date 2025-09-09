بدر: لتعزيز تضامننا والتمسك بحقوق أمتنا وقضايانا العربية

Advertisement

أشار النائب الى انه "من جديد يؤكد العدو أن نهجه القائم على العدوان والهمجية لا يعرف حدودًا ولا يلتزم بأي مواثيق أو أعراف دولية، ويأتي الاعتداء الذي استهدف اليوم الشقيقة وسيادتها وأمنها القومي، مثالًا صارخًا يجسد هذا النهج العدائي المتحدي للقانون الدولي".ورأى في بيان أن "الاعتداء على عربية لا يقتصر على الدولة نفسها، بل يُعد تعدياً سافراً على الأمة العربية وأمنها واستقرارها ويشكل تحدياً مباشراً لوحدة صفها، ونحن إذ نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر الشقيقة، نؤكد أن هذا العدوان الممنهج يدفع الى ضرورة تعزيز تضامننا والتمسك بحقوق أمتنا وقضايانا العربية العادلة في مواجهة هذه الغطرسة المتصاعدة".