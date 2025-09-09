سلام اتصل بنظيره القطري متضامنًا: لبنان يقف إلى جانب قطر وشعبها

أجرى نواف سلام مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس ووزير الخارجية في دولة قطر، بن بن جاسم آل ثاني، أعرب خلاله عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة على أثر الاعتداء الذي استهدف .

‏وشدّد سلام على أن "استهداف الأراضي يشكّل خرقاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة لإضعاف الدور الذي تقوم به القيادة القطرية في جهود التهدئة والسعي إلى وقف الحرب على غزة"، مؤكدًا "وقوف الذي يواجه بدوره اعتداءات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب قطر وشعبها".

ودعا سلام إلى "موقف عربي ودولي موحد يضع حدّاً لهذه الاعتداءات الاسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".