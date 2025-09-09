Advertisement

لبنان

سلام اتصل بنظيره القطري متضامنًا: لبنان يقف إلى جانب قطر وشعبها

Lebanon 24
09-09-2025 | 16:00
 أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أعرب خلاله عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة على أثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة.
‏وشدّد سلام على أن "استهداف الأراضي القطرية يشكّل خرقاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة لإضعاف الدور الذي تقوم به القيادة القطرية في جهود التهدئة والسعي إلى وقف الحرب على غزة"، مؤكدًا "وقوف لبنان الذي يواجه بدوره اعتداءات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب قطر وشعبها".
 
 
ودعا سلام إلى "موقف عربي ودولي موحد يضع حدّاً لهذه الاعتداءات الاسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
