ستجوب أكثر من 300 كلم عبر خمس محافظات... "Vespa Adventures Lebanon" تطلق أطول رحلة لها في لبنان

يضم الفريق مجموعة من الشبان والشابات من مختلف المناطق ، يجمعهم شغف المغامرة، البيئة، والسياحة المستدامة. واللافت أن هذه الرحلة لا تهدف فقط إلى الاستكشاف، بل تحمل في طياتها بُعداً اجتماعياً وبيئياً ووطنياً، خاصة وأنها تتزامن مع للسلام.لاقت المبادرة دعماً كبيراً من المجتمعات المحلية، البلديات، والمؤسسات في مختلف المناطق، برعاية والإعلام، كل محافظات لبنان، والصليب الأحمر اللبناني، حيث سيشهد كل توقف خلال الرحلة نشاطاً توعوياً أو محطة تكريمية، بدعم شركاء محليين وجهات راعية، وبتغطية إعلامية واسعة.وتسعى هذه الرحلة أيضاً إلى إبراز صورة لبنان الحقيقية، بلد التنوع والجمال، الشباب النشيط، الثقافة والحياة، رغم كل التحديات.