لبنان

ستجوب أكثر من 300 كلم عبر خمس محافظات... "Vespa Adventures Lebanon" تطلق أطول رحلة لها في لبنان

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-09-2025 | 16:02
في مبادرة وطنية شبابية فريدة من نوعها، تطلق "Vespa Adventures lebanon"، في 21 أيلول 2025 أطول رحلة لها في لبنان، بمشاركة جميع أعضاء الفريق على رأسهم كابتن الفريق أحمد ادلبي، على متن دراجات الفسبا، لتجوب أكثر من 300 كلم عبر خمس محافظات لبنانية، وتشمل أكثر من 80 بلدة وقرية، في رسالة تحمل الأمل، الوحدة، وحب الوطن.
يضم الفريق مجموعة من الشبان والشابات من مختلف المناطق اللبنانية، يجمعهم شغف المغامرة، البيئة، والسياحة المستدامة. واللافت أن هذه الرحلة لا تهدف فقط إلى الاستكشاف، بل تحمل في طياتها بُعداً اجتماعياً وبيئياً ووطنياً، خاصة وأنها تتزامن مع اليوم العالمي للسلام.


لاقت المبادرة دعماً كبيراً من المجتمعات المحلية، البلديات، والمؤسسات في مختلف المناطق، برعاية وزارة السياحة والإعلام، كل محافظات لبنان، والصليب الأحمر اللبناني، حيث سيشهد كل توقف خلال الرحلة نشاطاً توعوياً أو محطة تكريمية، بدعم شركاء محليين وجهات راعية، وبتغطية إعلامية واسعة. 


وتسعى هذه الرحلة أيضاً إلى إبراز صورة لبنان الحقيقية، بلد التنوع والجمال، الشباب النشيط، الثقافة والحياة، رغم كل التحديات.

























المصدر: "رصد" لبنان 24
