Advertisement

لبنان

بالصور.. عناق بين عيسى الخوري و"الوزير الملك"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-09-2025 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1414867-638930564010280293.png
Doc-P-1414867-638930564010280293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وهما يعانقان بعضهما البعض، ظهر وزير الصناعة جو عيسى الخوري والوزير "الملك" محمد حيدر في صور التقطها المصوّر نبيل إسماعيل، حيث بدت على وجهيهما ملامح الودّ والمحبة على الرغم من التباعد السياسي بين أحزابهما.
Advertisement

وخلال توثيق هذه اللحظة بطلب من الوزير حيدر، بادر الاخير بالقول: "نحن في الحكومة منحب بعضنا"، ليردّ عليه عيسى مبتسمًا: "كلنا وأنا وهو غير".
May be an image of 3 people, the Oval Office and text
May be an image of 4 people and text
May be an image of 4 people, the Oval Office and text
May be an image of 3 people, the Oval Office and text that says 'Nabilis Nabiling mo @'
May be an image of 3 people and text
May be an image of 2 people and text
May be an image of 3 people and text
May be an image of 4 people and text
May be an image of 3 people and text
May be an image of 4 people
May be an image of 3 people, the Oval Office and text
May be an image of 3 people, the Oval Office and text
May be an image of 2 people, the Oval Office and text
May be an image of 3 people, the Oval Office and text
May be an image of 2 people, the Oval Office and text
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري ردا على إمكانية حصول صدام بالجلسة: "لأ ولو"
lebanon 24
10/09/2025 02:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: كلّ الشكر لفوج إطفاء بيروت على شجاعته وسرعته
lebanon 24
10/09/2025 02:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: سائرون بالاتجاه صحيح رغم التشنجات
lebanon 24
10/09/2025 02:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: خطة حصر السلاح شبه جاهزة وستُنقَّح خلال شهر آب (mtv)
lebanon 24
10/09/2025 02:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

صور

جو عيسى الخوري

نبيل إسماعيل

وزير الصناعة

عيسى الخوري

محمد حيدر

حمد حيدر

إسماعيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2025-09-09
16:55 | 2025-09-09
16:22 | 2025-09-09
16:02 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
15:44 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24