لبنان
بالصور.. عناق بين عيسى الخوري و"الوزير الملك"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-09-2025
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
وهما يعانقان بعضهما البعض، ظهر
وزير الصناعة
جو عيسى الخوري
والوزير "الملك"
محمد حيدر
في صور التقطها المصوّر
نبيل إسماعيل
، حيث بدت على وجهيهما ملامح الودّ والمحبة على الرغم من التباعد السياسي بين أحزابهما.
وخلال توثيق هذه اللحظة بطلب من الوزير
حيدر
،
بادر
الاخير بالقول: "نحن في الحكومة منحب بعضنا"، ليردّ عليه
عيسى
مبتسمًا: "كلنا وأنا وهو غير".
المصدر: خاص لبنان24
