مرقص: قانون الإعلام الجديد نص تقدمي لا عودة عنه

أكد ، أن مقترح الإعلام الجديد هو "نص تطويري وتقدمي لا يمكن التراجع عنه"، مشددًا على "قدسية حرية الإعلام والصحافة في ".وأوضح مرقص في مداخلة عبر برنامج "نقطة عالسطر" على صوت لبنان وVdl24، أن والعدل تناقش حاليًا البنود وتدرس المقترحات التعديلية، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين الجرائم الجزائية العادية وتلك المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، مع التشديد على وقف التوقيف الاحتياطي وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية بما يضمن الحرية الفردية والالتزام المهني. كما أشار إلى التعاون القائم مع "الأونيسكو" والجمعيات المتخصصة، وإلى إمكانية إعادة النظر بدور وتطويرها لتصبح "وزارة التواصل" بما يواكب التطورات التقنية.وفي ما خصّ الاعتداء على الإعلامي وليد عبود، رأى أن "الزمن الماضي قد ولى"، مؤكدًا أن الجسم الإعلامي لن يُمسّ، ومشدداً على ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المرتكبين أمام المختص.