Advertisement

لبنان

مرقص: قانون الإعلام الجديد نص تقدمي لا عودة عنه

Lebanon 24
09-09-2025 | 16:22
A-
A+
Doc-P-1414870-638930576616927317.jpg
Doc-P-1414870-638930576616927317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الإعلام بول مرقص، أن مقترح قانون تنظيم الإعلام الجديد هو "نص تطويري وتقدمي لا يمكن التراجع عنه"، مشددًا على "قدسية حرية الإعلام والصحافة في لبنان".
Advertisement

وأوضح مرقص في مداخلة عبر برنامج "نقطة عالسطر" على صوت لبنان وVdl24، أن لجنة الإدارة والعدل تناقش حاليًا البنود وتدرس المقترحات التعديلية، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين الجرائم الجزائية العادية وتلك المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، مع التشديد على وقف التوقيف الاحتياطي وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية بما يضمن الحرية الفردية والالتزام المهني. كما أشار إلى التعاون القائم مع "الأونيسكو" والجمعيات المتخصصة، وإلى إمكانية إعادة النظر بدور وزارة الإعلام وتطويرها لتصبح "وزارة التواصل" بما يواكب التطورات التقنية.

وفي ما خصّ الاعتداء على الإعلامي وليد عبود، رأى مرقص أن "الزمن الماضي قد ولى"، مؤكدًا أن الجسم الإعلامي لن يُمسّ، ومشدداً على ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المرتكبين أمام القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
مرقص بحث مع السفير البلجيكي دعم الإعلام اللبناني وقانون الإعلام الجديد
lebanon 24
10/09/2025 02:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الممثلين بحثت مع مرقص حصص الدراما في قانون الإعلام
lebanon 24
10/09/2025 02:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: انظروا الى التقدم المنجز في أسابيع وأشهر قليلة تعرفوا مسار العهد الرئاسي الجديد
lebanon 24
10/09/2025 02:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص ناقش قانون الإعلام مع موسى.. واستقبل وفدًا من أهالي ضحايا "مرفأ بيروت"
lebanon 24
10/09/2025 02:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

لجنة الإدارة

قانون تنظيم

التراجع عن

بول مرقص

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2025-09-09
16:55 | 2025-09-09
16:08 | 2025-09-09
16:02 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
15:44 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24