توقيف عشرات الصيادين في الضنية ليلاً.. هذا ما ضُبط بحوزتهم

أفادت مندوبة " " بأن الجهات الأمنية أوقفت ليل أمس عشرات الصيادين خلال قيامهم بصيد طيور برية في – بلدة إيزال في .وخلال العملية، تمت مصادرة سيارة رباعية الدفع مجهزة بزجاج داكن، وضبطت بحوزة الموقوفين أدوات وأجهزة مرتبطة بالصيد.وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من الصيد الجائر وحماية الطيور البرية في المنطقة.