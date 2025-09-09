Advertisement

لبنان

توقيف عشرات الصيادين في الضنية ليلاً.. هذا ما ضُبط بحوزتهم

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:57
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجهات الأمنية أوقفت ليل أمس عشرات الصيادين خلال قيامهم بصيد طيور برية في منطقة داريا – بلدة إيزال في قضاء الضنية.
وخلال العملية، تمت مصادرة سيارة رباعية الدفع مجهزة بزجاج داكن، وضبطت بحوزة الموقوفين أدوات وأجهزة مرتبطة بالصيد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من الصيد الجائر وحماية الطيور البرية في المنطقة.
