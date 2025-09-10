26
لبنان
لجنة لبنان الشمالي تبحث دعم الإنتاج الزراعي وتجميد اتفاقية التيسير العربية
Lebanon 24
10-09-2025
|
01:44
A-
A+
عقدت لجنة
لبنان
الشمالي
التابعة للقاء الوطني للهيئات الزراعية اجتماعًا في قاعة
الاستقلال
بسرايا
طرابلس
، بدعوة من رئيسها
جورج
العيناتي.
وحضره كل من: رئيسة مصلحة زراعة
الشمال
المهندسة سونيا الأبيض، المحرر أحمد الأيوبي، عبدالله
عبد القادر
الرفاعي، عبد الحكيم السرموط، علي تامر، حسن الحاج، جورج غازي، ومصطفى عباس الدهيبي.
شدد اللقاء على "ضرورة تجميد العمل باتفاقية التيسير العربية التي ساهمت في تدمير الانتاج الزراعي الوطني كما تم التركيز على ضرورة التشدد في معاقبة جرائم قطع واقتلاع الاشجار وجرائم الصيد والرعي التي استفحلت في الاراضي المصنفة زراعية والتي تتمتع بقرارات الحماية الاجبارية وضرورة اجلاء المواشي عنها الى المناطق التي فيها اراضي مصنفة مراعي".
ودعا المزارعين في مختلف قطاعاتهم إلى "ضرورة التوجه الى المراكز الزراعية مصطحبين بطاقات هوياتهم وسندات ملكية الاراضي والتسجيل في السجل الزراعي من اجل حصولهم على بطاقة مزارع".
وقد ابرزت رئيسة مصلحة الشمال "اهمية تسجيل المزارعين في السجل الزراعي وعرضت لجميع جوانب المشروع وآلية التسجيل المعتمدة واسماء رؤساء المراكز الزراعية في جميع اقضية
شمال لبنان
".
