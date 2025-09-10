جعجع بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطر: نتمنى أن تبقى واحة للأمن والسلام والاستقرار

Advertisement

"إن الاعتداء الذي تعرّضت له قطر العزيزة، أمس، يأتي خارج السياق الطبيعي والمنطقي للأمور، إذ إنّ دولة قطر كانت دوما دولة محايدة، تبذل كل جهد ممكن عند وقوع أي مشكلة بين دولتين، ولم تتعدَّ يوما على أحد، ولم تدخل في نزاع مع أحد، بل على العكس كانت تهبّ دائما للمساعدة عند الحاجة. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا ان نتذكّر ونتوقّف عند المساعدات الجمّة الني قدمتها قطر للبنان، خصوصا في العقدين الأخيرين".تابع: "إن قطر هي دولة اعتدال بامتياز في المنطقة، ولم تقطع علاقاتها مع أي طرف في المنطقة، ولو كانت الأجواء من حولها متشنجة".ختم: "ونحن، كلبنانيين، نجد أنفسنا في حالة تضامن كامل مع الشعب ، ونتمنى أن تبقى قطر دائما، وبالرغم من هذا الاعتداء، واحة أمن وسلام واستقرار".