28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرم: مشروع سلاح حزب الله فشل
Lebanon 24
10-09-2025
|
02:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النائب
فادي كرم
أن "الاعتداءات
الإسرائيلية
على قطر دليل أنّ الصراع مع
إيران
وجودي ومفتوح ما يستوجب على
لبنان
أن ينأى بنفسه ويحصر السلاح بيد الدولة لتجنّب الانجرار إلى الحرب".
Advertisement
ورأى كرم في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "مشروع سلاح
حزب الله
فشل ولم يحقق أي إنجاز للبنان"، معتبرا أن "الحل الوحيد أمام الحزب هو الانضواء تحت الدولة وتحييد لبنان عن الصراعات".
واعتبر الى ان "كل الامتيازات السياسية والأمنية التي كان يتمتع بها حزب الله تتراجع وباتت الدولة والجيش المرجع الوحيد لحماية لبنان واستقراره".
مواضيع ذات صلة
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
Lebanon 24
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
10/09/2025 14:03:57
10/09/2025 14:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي كرم: لا غطاء شرعي لسلاح حزب الله بعد اليوم!
Lebanon 24
فادي كرم: لا غطاء شرعي لسلاح حزب الله بعد اليوم!
10/09/2025 14:03:57
10/09/2025 14:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: سلاح حزب الله يقف عقبة أمام ازدهار لبنان ولماذا حزب الله مسلح؟
Lebanon 24
براك: سلاح حزب الله يقف عقبة أمام ازدهار لبنان ولماذا حزب الله مسلح؟
10/09/2025 14:03:57
10/09/2025 14:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: اتفاقية نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية وبالنسبة لواشنطن فان حزب الله منظمة ارهابية
Lebanon 24
براك: اتفاقية نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية وبالنسبة لواشنطن فان حزب الله منظمة ارهابية
10/09/2025 14:03:57
10/09/2025 14:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
فادي كرم
لبنان وا
إسرائيل
لبنان
إيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم باسيل على "القوّات"... العين على إنتخابات كسروان – جبيل
Lebanon 24
هجوم باسيل على "القوّات"... العين على إنتخابات كسروان – جبيل
07:00 | 2025-09-10
10/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل: لتوخّي المصداقية في نقل الأخبار
Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل: لتوخّي المصداقية في نقل الأخبار
06:52 | 2025-09-10
10/09/2025 06:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... العثور على رفات في بلدة جنوبيّة وقوى الأمن بدأت تحقيقاتها
Lebanon 24
بالفيديو... العثور على رفات في بلدة جنوبيّة وقوى الأمن بدأت تحقيقاتها
06:44 | 2025-09-10
10/09/2025 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
06:27 | 2025-09-10
10/09/2025 06:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية: المتعاقدون جاهزون للتحرك
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية: المتعاقدون جاهزون للتحرك
06:23 | 2025-09-10
10/09/2025 06:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
13:29 | 2025-09-09
09/09/2025 01:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
10:30 | 2025-09-09
09/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-09-10
هجوم باسيل على "القوّات"... العين على إنتخابات كسروان – جبيل
06:52 | 2025-09-10
لجنة الادارة والعدل: لتوخّي المصداقية في نقل الأخبار
06:44 | 2025-09-10
بالفيديو... العثور على رفات في بلدة جنوبيّة وقوى الأمن بدأت تحقيقاتها
06:27 | 2025-09-10
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
06:23 | 2025-09-10
الجامعة اللبنانية: المتعاقدون جاهزون للتحرك
06:21 | 2025-09-10
مرقص: الشرق الأوسط منطقة صمود وإبداع ورأس مال بشري
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 14:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 14:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 14:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24