لبنان

كرم: مشروع سلاح حزب الله فشل

Lebanon 24
10-09-2025 | 02:01
 اعتبر النائب فادي كرم أن "الاعتداءات الإسرائيلية على قطر دليل أنّ الصراع مع إيران وجودي ومفتوح ما يستوجب على لبنان أن ينأى بنفسه ويحصر السلاح بيد الدولة لتجنّب الانجرار إلى الحرب".
ورأى كرم في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "مشروع سلاح حزب الله فشل ولم يحقق أي إنجاز للبنان"، معتبرا أن "الحل الوحيد أمام الحزب هو الانضواء تحت الدولة وتحييد لبنان عن الصراعات".


واعتبر الى ان "كل الامتيازات السياسية والأمنية التي كان يتمتع بها حزب الله تتراجع وباتت الدولة والجيش المرجع الوحيد لحماية لبنان واستقراره".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24