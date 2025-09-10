كرم: مشروع سلاح حزب الله فشل

Advertisement

ورأى كرم في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "مشروع سلاح فشل ولم يحقق أي إنجاز للبنان"، معتبرا أن "الحل الوحيد أمام الحزب هو الانضواء تحت الدولة وتحييد لبنان عن الصراعات".واعتبر الى ان "كل الامتيازات السياسية والأمنية التي كان يتمتع بها حزب الله تتراجع وباتت الدولة والجيش المرجع الوحيد لحماية لبنان واستقراره".