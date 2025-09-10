Advertisement

لبنان

يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب

Lebanon 24
10-09-2025 | 02:16
تواصل أسعار الذهب ارتفاعها مسجلةً أرقاما قياسية، فقد بلغ سعر الأونصة الواحدة مؤخرا 3653.25 دولارا، علما ان أسعار المعدن الأصفر ارتفعت بنسبة 39% تقريباً منذ بداية العام الجاري، فهل سنشهد ارتفاعات جديدة؟ 
في هذا السياق، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "ارتفاع أسعار الذهب هو استمرار للمسار التصاعدي الذي بدأته منذ نحو عام"، مشيرا إلى ان "هذا الارتفاع سيتواصل طالما ان الدول مُستمرة بشراء الذهب". 

ولفت إلى انه "بسبب الاضطرابات الحاصلة في العالم يفضل العديد من الأشخاص الاستثمار في الذهب عوضا عن الدولار كما ان دولا عديدة تقوم بتخزين الذهب لتعزيز قيمة عملتها مما زاد الطلب عليه كثيرا وجعله يسجل أرقاما قياسية."

وتوّقع بأن "تواصل أسعار الذهب تسجيل أرقام مُرتفعة ما لم يتوقف الناس عن الاستثمار في المعدن الأصفر او الانتقال لحفظ الأموال بالذهب"، مؤكدا ان "الأخير أصبح أكثر أمانا وثباتا وثقة عند الناس في كل العالم".
 
