أحدهم يسرق الدراجات النارية ويبيعها… والأمن يوقف مطلوبين (صورة)

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لمكتب والجرائم الهامّة في الشّمال التّابع لوحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام أحد الأشخاص، بتاريخ 28-08-2025، على سرقة درّاجة آليّة في طرابلس- شارع المئتين، ولاذ بعدها بالفرار إلى منطقة عكّار.بنتيجة المُتابعة التي قامت بها عناصر المكتب، تم تحديد هويّته ومكان وجوده في عكّار- مارتوما، وتوقيفه بتاريخ 01-09-2025. وتبيّن أنّه يُدعى:ع. م. (مواليد عام 2001، لبناني)بالتّحقيق معه، اعترف بسرقة الدرّاجة الآليّة، وأنّه قام ببيعها لشخصٍ مجهول الهويّة داخل مخيّم البدّاوي- المنكوبين.وفي سياقٍ متّصل، أوقفت إحدى دوريّات المكتب في محلّة القبّة – ، بالتاريخ ذاته، المدعو:ب. ش. (مواليد عام 1973، لبناني)وهو مطلوب بموجب مذكّرتي توقيف بجرم محاولة قتل، وخلاصتي حكم بجرم سرقة كهرباء، وخلاصة حكم بجرم ضرب وإيذاء وحيازة أسلحة حربيّة، ومذكّرة إلقاء قبض بجرم قتل ومحاولة قتل.أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً على إشارة المختصّ.