لبنان

من بينهم عماد أمهز… معلومات عن إطلاق عدد من الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل مقابل الباحثة تسوركوف

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:03
كشفت معلومات صحافية أن المفاوضات الجارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف، المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ عام 2023، وذلك مقابل إطلاق عدد من الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل.
وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز، الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024، إضافة إلى 5 معتقلين آخرين بينهم إيرانيون.
