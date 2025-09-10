من بينهم عماد أمهز… معلومات عن إطلاق عدد من الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل مقابل الباحثة تسوركوف

Advertisement

وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز، الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في في أواخر عام 2024، إضافة إلى 5 معتقلين آخرين بينهم إيرانيون.