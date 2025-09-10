Advertisement

لبنان

دريان: العدو الاسرائيلي لا يحترم سيادة الدول

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:13
أكّد مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، تضامن ودعم دار الفتوى لدولة قطر عقب الهجوم الصهيوني على الدوحة الذي استهدف مكتب حركة حماس، معبّراً في بيان عن إدانته للعدوان الخطير الذي يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. 
واعتبر أن "العدو الاسرائيلي لا يحترم سيادة الدول وينتهك القوانين الدولية دون حسيب ولا رقيب مما يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى محاسبة الإجرام الوحشي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي في قطر وغزة وسوريا ولبنان".
