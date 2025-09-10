Advertisement

لبنان

وزير الداخلية التقى الرئيس عون: وضعناه في أجواء العمليات الأخيرة لمكافحة التهريب

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:17
أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ "التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومع مختلف الدول الصديقة في موضوع مكافحة المخدرات والممنوعات".
وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا: "وضعنا فخامة الرئيس في أجواء العمليات الأخيرة لمكافحة التهريب"، مضيفاً: "أثنى رئيس الجمهورية على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة القضائية ومكتب مكافحة المخدرات، وما يحققونه من إنجازات مهمة في ضبط كميات من المخدرات والممنوعات".
المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الدول العربية

وزير الداخلية

الرئيس عون

قصر بعبدا

الجمهوري

رئيس عون

