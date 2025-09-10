Advertisement

لبنان

الرابطة المارونية استنكرت تهديد عبود: لكشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:42
استنكرت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو، في بيان، "التهديد الذي تعرّض له عضو الرابطة الصحافي وليد عبود الذي له باع طويل في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وكان دائماً صوت لبنان السيد الحر المستقل الذي يحتضن جميع أبنائه".
ودعت "الأجهزة الأمنية للاسراع في كشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها واحالتهم الى القضاء لمحاسبتهم"، مؤكدة أن "الإعلام هو واحة من واحات الحرية في لبنان سيبقى، وأن حرية التعبير مصانة بالقوانين اللبنانية ولن يسكتها تهديد أو تهويل".
 
