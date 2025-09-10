28
Advertisement
لبنان
الرابطة المارونية استنكرت تهديد عبود: لكشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها
Lebanon 24
10-09-2025
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت
الرابطة المارونية
برئاسة
المهندس مارون
الحلو، في بيان، "التهديد الذي تعرّض له عضو الرابطة الصحافي
وليد عبود
الذي له باع طويل في
الإعلام المرئي والمسموع
والمكتوب وكان دائماً صوت
لبنان
السيد الحر المستقل الذي يحتضن جميع أبنائه".
Advertisement
ودعت "
الأجهزة الأمنية
للاسراع في كشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها واحالتهم الى
القضاء
لمحاسبتهم"، مؤكدة أن "الإعلام هو واحة من واحات الحرية في لبنان سيبقى، وأن حرية التعبير مصانة بالقوانين
اللبنانية
ولن يسكتها تهديد أو تهويل".
الإعلام المرئي والمسموع
الأجهزة الأمنية
المهندس مارون
مارون الحلو
المارونية
وليد عبود
اللبنانية
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
