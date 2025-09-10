الرابطة المارونية استنكرت تهديد عبود: لكشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها

Advertisement

استنكرت برئاسة الحلو، في بيان، "التهديد الذي تعرّض له عضو الرابطة الصحافي الذي له باع طويل في والمكتوب وكان دائماً صوت السيد الحر المستقل الذي يحتضن جميع أبنائه".ودعت " للاسراع في كشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها واحالتهم الى لمحاسبتهم"، مؤكدة أن "الإعلام هو واحة من واحات الحرية في لبنان سيبقى، وأن حرية التعبير مصانة بالقوانين ولن يسكتها تهديد أو تهويل".