إليكم عدد مهمات الدفاع المدني التي نُفّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت بأن عناصرها نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 86 مهمّة، توزعت كالآتي:إخماد حرائق: 64، أعشاب: 30، أحراج: 2، أعشاب وأشجار: 4، أشجار مثمرة: 3، منازل: 2، مستودعات: 2، مؤسسات: 4، كهرباء: 5، نفايات: 12انقاذ: 1اسعاف: 15: حالات طارئة: 6، حوادث سير: 5، نقل مرضى: 3، نقل جثث: 1خدمات عامة: 4سلامة عامة: 2