وزيرة الشباب والرياضة: موقع المرأة في الرياضة اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة

أقام النادي الرياضي - مهرجانه الرياضي الاول، لاطلاق أكاديمية الكرة الطائرة للسيدات، على ارض ملعب برجا البلدي"ملعب المرحوم عبدالسلام سعد"، برعاية وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان وحضورها، وبالتعاون مع النائبة حليمة القعقور،و رؤساء اندية وجمعيات، أساتذة جامعيين، مدراء مدارس، وحشد من ابناء المنطقة.
وتحدثت راعية المهرجان الوزيرة
نورا بيرقداريان فقالت: "يسعدني ان اكون بينكم اليوم في هذا الحدث الرياضي والوطني العام لاطلاق أكاديمية الكرة الطائرة للسيدات في برجا، والذي هو ليس مجرد نشاط رياضي
بل هو رسالة مفادها ان للمرأة اللبنانية
الحق الكامل في ان تمارس الرياضة وان تتقدم وتنافس وتبدع كما فعلت في كل الميادين الاخرى . اننا في وزارة الشباب والرياضة نؤمن ان دعم المرأة في الرياضة ليس فقط حقا مكتسبا ، بل هو ايضا ركيزة من ركائز مجتمع اكثر عدالة وصحة".
ولفتت الى ان "موقع المرأة في الرياضة هو اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة وتكافؤ الفرص"، مؤكدة بان "تمكين المرأة رياضيا هو خطوة نحو تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وهو جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة العادلة التي نحلم بها".
وهنأت منظمي المهرجان، وشكرت النائبة القعقور، التي كانت وراء هذا المشروع ومتابعتها الجدية له، وعلى إيمانها العميق بأهمية دعم الرياضة النسائية في منطقتها.
ولفتت الى ان "برجا الغنية بتاريخها وتنوعها وشبابها تؤكد مجددا انها قادرة على ان تكون نموذجا في احتضان الطاقات النسائية وفتح المجال امامها لتعبر عن نفسها وتبدع".
وتوجهت الى "المشاركات في الاكاديمية بالقول: أنتن الاساس ،اثق بكن وانتظر منكن الكثير، الرياضة تبني الشخصية وتنمي الثقة وتفتح الابواب للقيادة وصناعة التغيير، والوزارة ستبقى حاضرة لتكريس حضور المرأة في كل الميادين الرياضية وكل المناطق".
ختمت: "في وقت يشهد فيه لبنان
تحديات اقتصادية وسياسية عميقة، تأتي هذه المبادرات لتؤكد ان التغيير يبدا من القاعدة
، من البلديات والنواب والمجتمع المدني، ومن الناس الذين اختاروا ان يبنوا.نحن بحاجة الى دولة ترعى مصالح شبابها. سنعمل من اجل رياضة وطنية عادلة شاملة ومزدهرة".