وزيرة الشباب والرياضة: موقع المرأة في الرياضة اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة

Advertisement

وتحدثت راعية المهرجان نورا بيرقداريان فقالت: "يسعدني ان اكون بينكم اليوم في هذا الحدث الرياضي والوطني العام لاطلاق أكاديمية الكرة الطائرة للسيدات في برجا، والذي هو ليس مجرد نشاط بل هو رسالة مفادها ان للمرأة الحق الكامل في ان تمارس الرياضة وان تتقدم وتنافس وتبدع كما فعلت في كل الميادين الاخرى . اننا في وزارة الشباب والرياضة نؤمن ان دعم المرأة في الرياضة ليس فقط حقا مكتسبا ، بل هو ايضا ركيزة من ركائز مجتمع اكثر عدالة وصحة".ولفتت الى ان "موقع المرأة في الرياضة هو اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة وتكافؤ الفرص"، مؤكدة بان "تمكين المرأة رياضيا هو خطوة نحو تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وهو جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة العادلة التي نحلم بها".وهنأت منظمي المهرجان، وشكرت النائبة القعقور، التي كانت وراء هذا المشروع ومتابعتها الجدية له، وعلى إيمانها العميق بأهمية دعم الرياضة النسائية في منطقتها.ولفتت الى ان "برجا الغنية بتاريخها وتنوعها وشبابها تؤكد مجددا انها قادرة على ان تكون نموذجا في احتضان الطاقات النسائية وفتح المجال امامها لتعبر عن نفسها وتبدع".وتوجهت الى "المشاركات في الاكاديمية بالقول: أنتن الاساس ،اثق بكن وانتظر منكن الكثير، الرياضة تبني الشخصية وتنمي الثقة وتفتح الابواب للقيادة وصناعة التغيير، والوزارة ستبقى حاضرة لتكريس حضور المرأة في كل الميادين الرياضية وكل المناطق".ختمت: "في وقت يشهد فيه تحديات اقتصادية وسياسية عميقة، تأتي هذه المبادرات لتؤكد ان التغيير يبدا من ، من البلديات والنواب والمجتمع المدني، ومن الناس الذين اختاروا ان يبنوا.نحن بحاجة الى دولة ترعى مصالح شبابها. سنعمل من اجل رياضة وطنية عادلة شاملة ومزدهرة".